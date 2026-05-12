TYLKO U NAS. Dyrektor szpitala wyrzucony za Lenza żali się na KO. Przywołał sprawę Grodzkiego. "Jestem wstrząśnięty"

Mariusz Trojanowski i Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak
Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej w związku ze skandalem związanym z senatorem Tomaszem Lenzem, nie kryje swojego żalu do formacji Donalda Tuska. „Mnie ponownie nikt nie wysłuchał, dlatego jestem ogromnie zdziwiony” - stwierdził na antenie Telewizji wPolsce24.

Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej po skandalu związanym z tym, że jego syn przeszedł zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza standardową procedurą, z udziałem ordynatora i chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Co ciekawe, z KO wykluczony został także dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski.

Wyrzut wobec KO 

O sprawie dyrektor Mariusz Trojanowski opowiadał w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24. Podkreślił, że niewiele wie o samej sprawie wyrzucenia, ponieważ dowiedział się o niej z mediów.

Jeszcze na tyle mam być może determinacji i siły, żeby przynajmniej w zdrowiu działać dalej. Z tym również, żeby działać na rzecz publiczną, nie tylko przecież dla siebie

— przekonywał.

Dyrektor wskazywał, że przez 20 lat był z Koalicją Obywatelską na dobre i na złe, nawet wtedy, kiedy partii gorzej szło.

To zawsze przykro

— wskazał.

Przykład Grodzkiego

Następnie zaczął porównywać się do senatora Tomasza Grodzkiego, który także był mocno krytykowany przez opinię publiczną za do tej pory niewyjaśnioną tzw. „aferę kopertową”. Z tym że Trojanowski próbował przedstawiać Grodzkiego jako rzekomą ofiarę nagonki.

Zapisywałem się do partii, która miała określony pogląd na życie i określone hasła dla ludzi, dla społeczeństwa. One się tak diametralnie zmieniły, że ja już naprawdę nie wiem, w jakiej w tej chwili partii jestem

— stwierdził.

Jeżeli się mówi o tym, że partia, w której chyba byłem albo jestem, bo tego cały czas nie wiem, szczyci się demokratycznymi zasadami, to to, co pan Grodzki podkreślał: Audiatur et altera pars - zanim się wypowiesz wysłuchaj drugiej strony

— przekonywał.

Mnie ponownie nikt nie wysłuchał, dlatego jestem ogromnie zdziwiony. Jestem wstrząśnięty. Wydaje się, że chyba nie o te idee chodziło w partii, do której ja wchodziłem

— dodał.

Adrian Siwek/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

