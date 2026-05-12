Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej w związku ze skandalem związanym z senatorem Tomaszem Lenzem, nie kryje swojego żalu do formacji Donalda Tuska. „Mnie ponownie nikt nie wysłuchał, dlatego jestem ogromnie zdziwiony” - stwierdził na antenie Telewizji wPolsce24.
Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej po skandalu związanym z tym, że jego syn przeszedł zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza standardową procedurą, z udziałem ordynatora i chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Co ciekawe, z KO wykluczony został także dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski.
Wyrzut wobec KO
O sprawie dyrektor Mariusz Trojanowski opowiadał w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24. Podkreślił, że niewiele wie o samej sprawie wyrzucenia, ponieważ dowiedział się o niej z mediów.
Jeszcze na tyle mam być może determinacji i siły, żeby przynajmniej w zdrowiu działać dalej. Z tym również, żeby działać na rzecz publiczną, nie tylko przecież dla siebie
— przekonywał.
Dyrektor wskazywał, że przez 20 lat był z Koalicją Obywatelską na dobre i na złe, nawet wtedy, kiedy partii gorzej szło.
To zawsze przykro
— wskazał.
Przykład Grodzkiego
Następnie zaczął porównywać się do senatora Tomasza Grodzkiego, który także był mocno krytykowany przez opinię publiczną za do tej pory niewyjaśnioną tzw. „aferę kopertową”. Z tym że Trojanowski próbował przedstawiać Grodzkiego jako rzekomą ofiarę nagonki.
Zapisywałem się do partii, która miała określony pogląd na życie i określone hasła dla ludzi, dla społeczeństwa. One się tak diametralnie zmieniły, że ja już naprawdę nie wiem, w jakiej w tej chwili partii jestem
— stwierdził.
Jeżeli się mówi o tym, że partia, w której chyba byłem albo jestem, bo tego cały czas nie wiem, szczyci się demokratycznymi zasadami, to to, co pan Grodzki podkreślał: Audiatur et altera pars - zanim się wypowiesz wysłuchaj drugiej strony
— przekonywał.
Mnie ponownie nikt nie wysłuchał, dlatego jestem ogromnie zdziwiony. Jestem wstrząśnięty. Wydaje się, że chyba nie o te idee chodziło w partii, do której ja wchodziłem
— dodał.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760135-tylko-u-nas-dyrektor-wyrzucony-za-lenza-zali-sie-na-ko
