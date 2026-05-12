Prezydent Karol Nawrocki przybył dzisiaj po południu do Bukaresztu, gdzie spotkał się z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem. Jutro zaś weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9), zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO. W Bukareszcie pojawić ma się również sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać radosne przywitanie przez szefa NATO polskiego prezydenta.
Szczyt w Bukareszcie
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił na briefingu prasowym przed wylotem do Rumunii, że na tegorocznym szczycie B9 pojawią się także przedstawiciele państw nordyckich – Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Islandii - oraz Stanów Zjednoczonych. Jak przypomniał Przydacz, szczyty B9 są tradycyjnie organizowane przed szczytami całego NATO, a państwa regionu koordynują na nich swoje stanowiska.
W środę odbędzie się szczyt B9. Dan i Nawrocki wspólnie powitają delegacje z pozostałych państw formatu, a następnie otworzą obrady plenarne. Po południu planowana jest konferencja prasowa prezydentów Rumunii i Polski oraz Ruttego.
Radosne przywitanie
W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje moment przywitania prezydenta Rumunii i szefa NATO. Chwilę później dołącza do nich prezydent Karol Nawrocki, którego Mark Rutte przywitał bardzo entuzjastycznie.
kk/PAP/X
