Byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll domagają się od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego działań ws. sędziów TK, którzy złożyli pseudo-ślubowanie. W piśmie żalili się, że sędziowie ci nie mają m.in. zapewnionego zakwaterowania w Warszawie.
Czterej sędziowie, którzy zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego i uczestniczyli w pseudo-ślubowaniu w Sejmie bez udziału i wbrew woli prezydenta Karola Nawrockiego, wciąż nie wykonują swojej pracy.
Pismo do Czarzastego
Taka sytuacja nie spodobała się byłym sędziom TK: Markowi Safjanowi, Jerzemu Stępienowi, Bogdanowi Zdziennickiemu i Andrzejowi Zollowi.
Sędziowie w piśmie, do którego dotarła redakcja RP.pl dziękowali Czarzastemu za przeprowadzenie hucpy w Sejmie i domagali się dalszych działań.
Sytuacja taka nie może być dłużej tolerowana. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm RP, powołani do pełnienia jednych z najważniejszych funkcji w państwie, są zmuszeni do „koczowania” w budynku Trybunału, co odbywa się przy pełnej bierności, by nie powiedzieć obojętności innych organów państwa. Urąga to godności tych osób, wybitnych prawników, którzy porzucili swoje dotychczasowe stanowiska i zaangażowania zawodowe. Urąga to autorytetowi Rzeczypospolitej, w tym także Sejmu, który dokonał zgodnego z Konstytucją wyboru sędziów
— napisali.
