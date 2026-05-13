Safjan, Zoll, Stępień i Zdziennicki piszą do Czarzastego. Domagają się mieszkań dla sędziów TK po pseudo-ślubowaniu

Żale ws. sędziów wybranych do TK / autor: Fratria
Byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll domagają się od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego działań ws. sędziów TK, którzy złożyli pseudo-ślubowanie. W piśmie żalili się, że sędziowie ci nie mają m.in. zapewnionego zakwaterowania w Warszawie.

Czterej sędziowie, którzy zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego i uczestniczyli w pseudo-ślubowaniu w Sejmie bez udziału i wbrew woli prezydenta Karola Nawrockiego, wciąż nie wykonują swojej pracy.

Pismo do Czarzastego

Taka sytuacja nie spodobała się byłym sędziom TK: Markowi Safjanowi, Jerzemu Stępienowi, Bogdanowi Zdziennickiemu i Andrzejowi Zollowi.

Sędziowie w piśmie, do którego dotarła redakcja RP.pl dziękowali Czarzastemu za przeprowadzenie hucpy w Sejmie i domagali się dalszych działań.

Sytuacja taka nie może być dłużej tolerowana. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm RP, powołani do pełnienia jednych z najważniejszych funkcji w państwie, są zmuszeni do  „koczowania” w budynku Trybunału, co odbywa się przy pełnej bierności, by nie powiedzieć obojętności innych organów państwa. Urąga to godności tych osób, wybitnych prawników, którzy porzucili swoje dotychczasowe stanowiska i zaangażowania zawodowe. Urąga to autorytetowi Rzeczypospolitej, w tym także Sejmu, który dokonał zgodnego z Konstytucją wyboru sędziów

— napisali.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

