„Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie. Starmer zostanie pozwany przeze mnie” - poinformował na platformie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński.
Polityk w swoim wpisie poinformował, że zamierza pozwać obecnego premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.
To jest oblicze komunizmu w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie
— poinformował Tarczyński.
Starmer zostanie pozwany przeze mnie. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale Starmer osobiście. Gdy przegrasz następne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie! Tommy Robinson, ten komunista nie jest w stanie uciszyć milionów, ani odebrać im prawa do głosowania!
— dodał.
kk/X
