„Afera ZondaCrypto nie dotyka rozwiązań ustawowych, a opinia publiczna jest wprowadzona w błąd, natomiast najlepsze rozwiązania znajdują się w ustawie, która wyszła z Kancelarii Prezydenta i na podpisanie takiej ustawy czekam” - zauważył prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Bukareszcie zabrał głos na temat afery Zondacrypto. Wskazał, że forsowana przez rządzących ustawa o kryptoaktywach nie rozwiązałaby problemu.
Ten problem poza regulacją prawną i poza ustawą, poza implementacją rozporządzenia MiCA jest spowodowany za sprawą niestety działań służb, które nie uprzedziły, zdaje się, samego premiera i to mówię w trosce o premiera Tuska, który przecież paradował z koszulką ZondyCrypto, więc widać, że te informacje o aferze nie przedostały się do najważniejszych osób w państwie, także do mnie, a prawo i proponowane rozwiązania ustawowe nie przeciwdziałałaby temu procederowi
— powiedział.
Wprowadzanie w błąd
Prezydent skrytykował także usilne próby przyjęcia ciągle tej samej ustawy i ignorowanie proponowanych przez niego zmian.
Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie. Więc jeszcze raz powtórzę, bo to kwestia zasadnicza - rozmawiamy o dwóch innych rzeczach
— wskazał.
Afera ZondaCrypto nie dotyka rozwiązań ustawowych, a opinia publiczna jest wprowadzona w błąd, natomiast najlepsze rozwiązania znajdują się w ustawie, która wyszła z Kancelarii Prezydenta i na podpisanie takiej ustawy czekam
— zauważył.
Czytaj także
Adrian Siwek/300 Polityka/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760128-prezydent-opinia-publiczna-jest-wprowadzana-w-blad
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.