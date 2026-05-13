Dość absurdu! Prezydent Nawrocki o aferze Zondacrypto: Opinia publiczna jest wprowadzona w błąd

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent o aferze Zondacrypto / autor: PAP/Piotr Nowak
Prezydent o aferze Zondacrypto / autor: PAP/Piotr Nowak

Afera ZondaCrypto nie dotyka rozwiązań ustawowych, a opinia publiczna jest wprowadzona w błąd, natomiast najlepsze rozwiązania znajdują się w ustawie, która wyszła z Kancelarii Prezydenta i na podpisanie takiej ustawy czekam” - zauważył prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Bukareszcie zabrał głos na temat afery Zondacrypto. Wskazał, że forsowana przez rządzących ustawa o kryptoaktywach nie rozwiązałaby problemu.

Ten problem poza regulacją prawną i poza ustawą, poza implementacją rozporządzenia MiCA jest spowodowany za sprawą niestety działań służb, które nie uprzedziły, zdaje się, samego premiera i to mówię w trosce o premiera Tuska, który przecież paradował z koszulką ZondyCrypto, więc widać, że te informacje o aferze nie przedostały się do najważniejszych osób w państwie, także do mnie, a prawo i proponowane rozwiązania ustawowe nie przeciwdziałałaby temu procederowi

— powiedział.

Wprowadzanie w błąd

Prezydent skrytykował także usilne próby przyjęcia ciągle tej samej ustawy i ignorowanie proponowanych przez niego zmian.

Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie. Więc jeszcze raz powtórzę, bo to kwestia zasadnicza - rozmawiamy o dwóch innych rzeczach

— wskazał.

Afera ZondaCrypto nie dotyka rozwiązań ustawowych, a opinia publiczna jest wprowadzona w błąd, natomiast najlepsze rozwiązania znajdują się w ustawie, która wyszła z Kancelarii Prezydenta i na podpisanie takiej ustawy czekam

— zauważył.

Czytaj także

Adrian Siwek/300 Polityka/Facebook

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych