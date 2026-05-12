MSZ skierował dziś notę do Ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych - powiedział dziś PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Radosław Sikorski przytoczył z kolei pismo przekazane stronie amerykańskiej, w którym MSZ przestrzega Waszyngton przed „ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości”.
Zbigniew Ziobro: Nie uciekłem z Polski
Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro jest w USA, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.
Wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, tam wskazujemy, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA. Zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu
— powiedział PAP Wewiór.
Sikorski: Uprzedzaliśmy
W sprawie Zbigniewa Ziobry swój wpis na X wrzucił z kolei Radosław Sikorski. Szef MSZ przytoczył w nim fragment publikacji, w którym „Gazeta Wyborcza” informuje, że „przed ucieczką Zbigniewa Ziobry polskie MSZ wysłało stronie amerykańskiej specjalną notę.
Ostrzegano w niej rząd USA przed ‘ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości’ i ‘utrudnianiem postępowania’
— czytamy na stronie GW.
Sikorski skomentował przytoczony tekst jednym słowem: „Uprzedzaliśmy”.
