Czy szef MSWiA Marcin Kierwiński straci stanowisko w związku ze sprawą funkcjonariusza SOP oskarżonego o zabójstwo swojego 4-letniego dziecka? W reportażu wPolsce24 ujawniono nowe informacje o zbrodni, która na początku tego roku wstrząsnęła Polską. Samuel Pereira, autor materiału, spytał na konferencji prasowej rzecznika rządu o ujawnioną notatkę i ewentualną odpowiedzialność Kierwińskiego. „Ja tego reportażu, o którym pan mówi, nie widziałem i też nie jestem tak dokładnie przygotowany, żeby o każdej notatce w tej sprawie powiedzieć. (…) Zawsze z jednego zdania można wyciągnąć tezy, które potrafią bardzo zamydlić obraz” - stwierdził Adam Szłapka.
26 stycznia 2026 r. Piotr K., 44-letni funkcjonariusz SOP podczas urlopu w Ustce zaatakował swoją rodzinę nożem. Zginęła 4-letnia córka mężczyzny, a kilku członków rodziny zostało rannych. Jak ujawnił w reportażu „Zbrodnia i zaniechanie” dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira, w sprawie K. pod koniec października 2025 r. sporządzono notatkę, z której wynika, że jego zachowanie może zdradzać objawy np. choroby psychicznej. Mimo to jeszcze 11 listopada ochraniał najważniejsze osoby w państwie.
Szłapka do Pereiry: Nie oglądałem reportażu
O ujawnioną notatkę zapytał na konferencji prasowej rzecznika rządu autor materiału Samuel Pereira.
Czy minister Marcin Kierwiński miał wiedzę o tej notatce i kiedy ją uzyskał? Dlaczego nie została przekazana prokuraturze w Słupsku? Czy zostaną też wyciągnięte konsekwencje wobec pełniącego obowiązki komendanta SOP pana pułkownika Tomasza Jackowicza bądź też wobec ministra Kierwińskiego, który publicznie mówił, że osobiście bierze pod kontrolę sprawy osób ochranianych w okresie październik-styczeń. A pan Piotr K. był w otoczeniu prezydenta 11 listopada
— pytał.
Rzecznik rządu Adam Szłapka nie potrafił udzielić konkretnej odpowiedzi.
Wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Służba Ochrony Państwa prowadzą wyjaśnienia i te wyjaśnienia zostają przedstawione opinii publicznej. Ja tego reportażu, o którym pan mówi, nie widziałem i też nie jestem tak dokładnie przygotowany, żeby o każdej notatce w tej sprawie powiedzieć. Natomiast i pan minister Kierwiński, i Służba Ochrony Państwa na pewno będą informować. Zawsze z jednego zdania można wyciągnąć tezy, które potrafią bardzo zamydlić obraz. Natomiast ja dokładnie tej tej wiedzy w tej sprawie całej nie mam, będzie o tym informowało MSWiA
— podkreślił.
Czy Kierwiński dopuścił się zaniedbań?
Wcześniej na odpowiedzialność ministra Marcina Kierwińskiego wskazywali w rozmowie z Telewizją wPolsce24 współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego.
Widzieliśmy z tego krótkiego materiału że jakaś kontrola są jakieś wnioski No to teraz jest teraz jest kolejne pytanie Co z tych co z tej kontroli co z tych wniosków wyniknęło i czy z tych wniosków wynika jak one zostały jak one zostały zrealizowane no bo na dzisiaj tych wątpliwości jest cała cała cała lista i mam nadzieję że że ta sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona a nie zamieciona pod dywan
— podkreślił szef BBN Bartosz Grodecki.
Po prostu procedury nie zadziałały. Funkcjonariusze zdiagnozowali, że jest jakiś problem, skierowali oficjalną korespondencję do przełożonych i nikt nie zareagował. Mało tego, jeżeli przyjrzymy się też tej sprawie od strony prokuratury - przecież pan redaktor Pereira rozmawiał z prokuratorem prowadzącym tę sprawę i okazuje się, że prokuratura nie dostaje żadnych materiałów o tej notatce, a pan prokurator prowadzący postępowanie dowiedział się od dziennikarza. Zatem to jest próba też ukrycia tej sprawy i jakby przykrycia tej niekompetencji rządzących, ale przede wszystkim ministra Kierwińskiego, bo to jego osobiste decyzje doprowadziły do tego bałaganu, który w tej chwili jest w SOP. To jest kolejna sprawa która dotyka tej służby. To jest wstyd dla służby, ale nie ma tu winy zwykłych funkcjonariuszy. To jest odpowiedzialność tych, którzy tą służbą w tej chwili kierują, a przede wszystkim ministra Kierwińskiego
— ocenił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
