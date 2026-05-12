Lider Razem Adrian Zandberg nie zostawił suchej nitki na minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie i koalicji 13 grudnia, krytykując ich próby wmawiania opinii publicznej, że sytuacja w służbie zdrowia ulega poprawie. „Po co opowiadacie takie bzdury, które tylko wkurzają ludzi” - zauważył.
Pani minister zdrowia w tym tygodniu ogłosiła, że pacjentom już jest lepiej, więc chciałem zapytać przedstawicieli koalicji rządowej, komu tak konkretnie jest lepiej? Czy lepiej jest ludziom, którzy dowiadują się, że ich badania i zabiegi są odwoływane? Czy lepiej jest kobietom z tych miejscowości, gdzie są zamykane porodówki? Czy lepiej jest ludziom, którzy tej jesieni znowu, jak w zeszłym roku dowiedzą się o odwołanych zabiegach, o odwołanych operacjach, bo znowu nie przewidzieliście środków na ostatnie miesiące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia?
— pytał.
Po co opowiadacie takie bzdury, które tylko wkurzają ludzi
— wskazał.
Komu jest lepiej?
Zandberg podzielił się także swoją opinią na temat tego, komu jego zdaniem jest obecnie „lepiej”.
Jeżeli komuś jest lepiej, to dzisiaj lepiej jest prywatnym firmom medycznym, które po prostu korzystają na polityce głodzenia publicznej ochrony zdrowia, bo tam ludzie zaniosą pieniądze za badania, za rehabilitację i to się dzieje
— wskzał.
Jedna z dużych firm medycznych ogłosiła program płacenia na raty za badania diagnostyczne, bo ludzie tam idą przez to, że nie mogą się doczekać na badania w szpitalach. Czy tak to ma wyglądać? Ludzie mają brać chwilówki, zadłużać się po to, żeby ratować życie?
— pytał.
Pani minister zdrowia, którą obroniliście bohatersko, pcha Polskę w prywatyzację publicznej ochrony zdrowia. Obroniliście ją. Kto miał być upokorzony i zagłosował za tym, już to zrobił, to może ją w końcu teraz zmieńcie
— zaproponował.
O co chodzi?
Przypominamy, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie TVN24 została zapytana o to, „kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej”.
Myślę, że już jest lepiej. To, co robimy i z e-zdrowiem i wprowadzamy dużo nowych terapii, wprowadzamy wiele nowych ścieżek terapeutycznych, porządkujemy system. Myślę, że naprawdę odczuwalne dla pacjentów jest już to w tej chwili i jest wiele rzeczy przed nami, czyli te inwestycje, które niebawem będziemy oddawali w niektórych szpitalach z KPO, czyli 18 miliardów, które jednak w systemie zafunkcjonują. Już otwieramy. Chociażby w tym tygodniu byłam w Szczecinie, gdzie są nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne również inwestycje w szpitalach, więc naprawdę to cieszy i myślę, że to jest to, co już pacjenci widzą na co dzień
— odpowiedziała.
