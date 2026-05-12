Już jutro odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Jan Mosiński w rozmowie z portalem wPolityce.pl ujawnia, że może ono być okazją do podsumowania pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.
Portal wPolityce.pl ustalił, że już jutro odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Czego będzie dotyczyć?
Dopytujemy posła PiS Jana Mosińskiego o to, czego może dotyczyć to spotkanie.
Z pewnością, jest jakiś główny powód władz partii, klubu parlamentarnego, ale ja go nie znam. Mamy jednak kilka tygodni funkcjonowania pana profesora Przemysława Czarnka jako jako kandydata na premiera. Mamy trwające w gminach spotkania z wyborcami. To wszystko może być okazją do ciekawej dyskusji
— mówi.
Natomiast co do istoty samej tego spotkania, to nie dopatrywałbym się żadnych negatywnych skojarzeń
— wskazuje.
Konfliktu nie ma?
Pytamy posła, czy spotkanie może mieć związek z konfliktami w Prawie i Sprawiedliwości.
Napięcia oczywiście się pojawiają, bo jesteśmy największą partą w Polsce, która jest wrażliwa na kwestie społeczne, ale też szanuje wolność rynkową, biznes i przedsiębiorczość
— zauważa.
Nie dostrzegam żadnego konfliktu, a raczej różnice zdań, co jest tylko z pożytkiem dla wspólnego programu
— dodaje.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760120-nasz-news-juz-jutro-wyjazdowe-posiedzenie-klubu-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.