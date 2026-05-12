Dzisiaj wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Czego może dotyczyć?

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS / autor: Fratria
Dzisiaj odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Jan Mosiński w rozmowie z portalem wPolityce.pl ujawnia, że może ono być okazją do podsumowania pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.

Portal wPolityce.pl ustalił, że dzisiaj odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Czego będzie dotyczyć?

Dopytujemy posła PiS Jana Mosińskiego o to, czego może dotyczyć to spotkanie.

Z pewnością, jest jakiś główny powód władz partii, klubu parlamentarnego, ale ja go nie znam. Mamy jednak kilka tygodni funkcjonowania pana profesora Przemysława Czarnka jako jako kandydata na premiera. Mamy trwające w gminach spotkania z wyborcami. To wszystko może być okazją do ciekawej dyskusji

— mówi.

Natomiast co do istoty samej tego spotkania, to nie dopatrywałbym się żadnych negatywnych skojarzeń

— wskazuje.

Konfliktu nie ma?

Pytamy posła, czy spotkanie może mieć związek z konfliktami w Prawie i Sprawiedliwości.

Napięcia oczywiście się pojawiają, bo jesteśmy największą partą w Polsce, która jest wrażliwa na kwestie społeczne, ale też szanuje wolność rynkową, biznes i przedsiębiorczość

— zauważa.

Nie dostrzegam żadnego konfliktu, a raczej różnice zdań, co jest tylko z pożytkiem dla wspólnego programu

— dodaje.

Adrian Siwek

