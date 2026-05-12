„Proszę mi nie wmawiać, że ja nie wiem co się dzieje na polskiej kolei” – powiedziała Paulina Matysiak z sejmowej mównicy, zwracając się do ministra Dariusz Klimczaka, który zawiaduje resortem infrastruktury. Zanim posłanka rozpoczęła swoje przemówienie, kamery zarejestrowały jej bieg przez salę sejmową.
Wypowiedź Pauliny Matysiak było reakcją na słowa wypowiedziane chwilę wcześniej przez Dariusz Klimczaka. Minister w następujący sposób komentował jej działania:
Panie marszałku, wysoka izbo, pani poseł, dlaczego pani się kieruje ciągle taką pokrętną logiką? Dlaczego pani atakuje pracowników polskiej spółki, a nie dopytuje się jak traktowani są polscy pracownicy zagranicznych spółek? Dlaczego nie wyjdzie pani na tę mównicę i nie zapyta się, dlaczego, jak donoszą media, pracownicy jednej z zagranicznych spółek przewozowych dowiadują się u lekarza, że nie są ubezpieczeni przez swojego pracodawcę. Dlaczego nie zapytała się pani o polskie drużyny konduktorskie, które musiały czekać na swoją zmianę przez całą noc na bocznicy wagona? Dlaczego pani się nie upomniała o tych pracowników polskich zagranicznej spółki, którzy muszą pracować w kontenerach przy dworcach? Naprawdę ta logika jest pokrętna. Ja jestem konstytucyjnie odpowiedziany za odpowiedzialny za polską kolej i zawsze będę upominał się o tych, którzy pracują na polskiej kole Proszę panią, żeby pani wreszcie zaczęła się upominać o pracowników polskiej kolei
— powiedział minister infrastruktury.
Odpowiedź Matysiak
Słowa Klimczaka spotkały się z natychmiastową reakcją Matysiak, który wręcz pobiegła w stronę marszałka Czarzastego, by móc w trybie sprostowania odpowiedzieć na słowa ministra Klimczaka.
Wysoka izbo, swój wniosek poświęciłam spółce PKPPLK. Pan minister nawet słowem nie zająknął się o tym, co dzieje się u Narodowego Zarządcy Infrastruktury. Panie ministrze, interesuję się tym, co się dzieje na kolei. W Państwowej Inspekcji Pracy jest moja interwencja na temat sytuacji pracowników Regio Jet, bo o tym pan mówił, więc proszę mi nie wmawiać, że ja nie wiem co się dzieje na polskiej kolei, ale mógłby pan może wyjść dzisiaj i jeszcze nam odpowiedzieć, co państwo zrobiliście, jeżeli chodzi o traktowanie przewoźnika spoza naszego kraju, bo na ten temat kilka tygodni temu pan też nie odpowiedział. W jaki sposób? spółka PKPSA traktowała Regio Jet, jak utrudnialiście wejście na polskie tory i jaki to był efekt? To, że tam pracownicy byli traktowani źle, to prawda, to jest karygodne, to powinno zostać naprawione. Ale proszę mi nie mówić, że ja nie wiem co się dzieje. I proszę powiedzieć, czy pan się spotka z pracownikami spółki PKP PLK\
— mówiła Paulina Matysiak.
