Mocny wpis Macieja Wąsika po reportażu wPolsce24! Nie zostawił suchej nitki na Marcinie Kierwińskim

Maciej Wąsik / autor: Fratria
Po emisji reportażu Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie” na antenie Telewizji wPolsce24 Maciej Wąsik zamieścił mocny wpis na platformie X! „Od momentu, gdy Marcin Kiewiński stanął na czele MSWiA, formacja, która kiedyś była elitarna, dziś została kompletnie rozbita” – podkreślił europoseł PiS i były wiceszef MSWiA.

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie”, w którym ujawniono nowe informacje na temat morderstwa dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce - zabójca własnej córki, Piotr K., od dawna miał zdradzać objawy szaleństwa, ale nikt nie zareagował i funkcjonariusz nadal chronił najważniejsze osoby w państwie.

„SOP została kompletnie rozbita”

Do tej kwestii we wpisie na platformie X nawiązał Maciej Wąsik, europoseł PiS i były wiceszef MSWiA.

Służba Ochrony Państwa przeżywa dziś największy kryzys od lat. Od momentu, gdy Marcin Kiewiński stanął na czele MSWiA, formacja, która kiedyś była elitarna, dziś została kompletnie rozbita

— podkreślił.

Maciej Wąsik zwrócił uwagę na fakt, że „masowe zwolnienia, polityczne czystki, postępowania dyscyplinarne, chaos organizacyjny i łamanie podstawowych procedur stały się codziennością”.

Doświadczeni funkcjonariusze tracą motywację, a wśród ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narasta frustracja i poczucie kompletnego chaosu

— dodał były wiceszef MSWiA.

X/wPolsce24/wPolityce/tt

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

