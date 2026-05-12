Po emisji reportażu Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie” na antenie Telewizji wPolsce24 Maciej Wąsik zamieścił mocny wpis na platformie X! „Od momentu, gdy Marcin Kiewiński stanął na czele MSWiA, formacja, która kiedyś była elitarna, dziś została kompletnie rozbita” – podkreślił europoseł PiS i były wiceszef MSWiA.
Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie”, w którym ujawniono nowe informacje na temat morderstwa dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce - zabójca własnej córki, Piotr K., od dawna miał zdradzać objawy szaleństwa, ale nikt nie zareagował i funkcjonariusz nadal chronił najważniejsze osoby w państwie.
„SOP została kompletnie rozbita”
Do tej kwestii we wpisie na platformie X nawiązał Maciej Wąsik, europoseł PiS i były wiceszef MSWiA.
Służba Ochrony Państwa przeżywa dziś największy kryzys od lat. Od momentu, gdy Marcin Kiewiński stanął na czele MSWiA, formacja, która kiedyś była elitarna, dziś została kompletnie rozbita
— podkreślił.
Maciej Wąsik zwrócił uwagę na fakt, że „masowe zwolnienia, polityczne czystki, postępowania dyscyplinarne, chaos organizacyjny i łamanie podstawowych procedur stały się codziennością”.
Doświadczeni funkcjonariusze tracą motywację, a wśród ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narasta frustracja i poczucie kompletnego chaosu
— dodał były wiceszef MSWiA.
X/wPolsce24/wPolityce/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760095-mocny-wpis-macieja-wasika-po-reportazu-wpolsce24
