Jacek Sasin odpowiedział na słowa Mateusza Morawieckiego, które padły w wywiadzie dla Radia Zet. Były szef resortu aktywów państwowych pisze o różnicach w „pojmowaniu polityki”. Padły też słowa o „budowaniu kariery”.
W wywiadzie dla Radia Zet Morawiecki komentował sprawę rynku kryptowalut. Przekonywał, że część polityków jego formacji była zwolennikami deregulacji.
Wiem, że na przykład część naszych tam ludzi typu pan Jacek Sasin kilka miesięcy temu byli za tym, żeby deregulować ten system. Chodzili, Janusz Kowalski, deregulować system, dopuścić jak najwięcej. A teraz jest za całkowitym zakazem. Rynki finansowe, gospodarka lubią przewidywalność przede wszystkim i dostrzegam tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencję. W związku z tym jestem za tym, żeby cała klasa kryptoaktywów, bo mamy różne rodzaju, kryptoaktywa, electronic money tokens, czyli w dużym uproszczeniu stable coiny, chociaż to pojęcie z dyrektywy MiCA europejskiej i mamy wreszcie kryptowaluty
— stwierdził.
Odpowiedź Sasina
W odpowiedzi na słowa byłego premiera, Jacek Sasin udostępnił wpis na portalu X, w którym odniósł się do wcześniejszych działań Mateusza Morawieckiego.
Nigdy nie byłem fanem kamieni milowych, zgody na warunkowość czy ścigania samorządów za uchwały prorodzinne. Ale nie robiłem z tego publicznego spektaklu przeciw własnemu obozowi. Tym różni się moje pojmowanie polityki od Mateusza Morawieckiego. Polityka to gra zespołowa i odpowiedzialność za państwo, a nie solowa gra pod własne ambicje i budowanie kariery na podkreślaniu różnic z własną formacją. Warto o tym pamiętać
— czytamy w jego wpisie.
X/radiozet.pl/mly
