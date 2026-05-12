Mentzen ma problem z kobietami w armii: "Nie jestem fanem"

Sławomir Mentzen udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu na jego na kanale na portalu YouTube. Lider Nowej Nadziei przekonywał, że nie jest zwolennikiem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla kobiet oraz „fanem” samej obecności przedstawiciele płci pięknej w armii.
W rozmowie z Bogdanem Rymanowski przekonywał, że należy zrobić „próbną mobilizację” oraz szkolić młodych ludzi. Dopytywany jednak o to, czy szkolić należy również kobiety, odparł:
No kobiety nie, w sensie to tak jakby w piłkę grać z kobietami, no to kompletnie bez sensu. Kobiety się nie nadają.
Jako argument przeciwko szkoleniu kobiet podał fakt… posiadania przez nich dzieci.
Z kobietami w armii jest kilka podstawowych problemów. Największy jest taki, że kobieta może zrezygnować z bycia w wojsku, jeżeli ma dziecko, tak? I załóżmy, że wybucha wojna i te kobiety, które szkoliliśmy, nagle idą sobie do domów i zostawiają sprzęt, na którym były szkole. Kto ma ten sprzęt obsłużyć?
— powiedział.
W sensie to nie jest zbyt mądre, żeby trzymać podczas pokoju i szkolić osoby, które nie będą walczyć w trakcie wojny, pomijając wszystkie inne problemy pomiędzy płciami
— dodał.
Kobiety a mężczyźni w armii
Następnie mówił, że „nie jest fanem” obecności kobiet w armii.
Nie jestem wielkim fanem kobiet w wojsku, mężczyźni są, tak nas natura stworzyła, bardziej nadający się
— stwierdził.
Rymanowski Live/mly
