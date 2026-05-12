Hołownia uderza w Tuska! "Obiecywaliśmy, a tego nie dowieźliśmy"

Szymon Hołownia nie oszczędzał swoich koalicjantów w czasie rozmowy na „Kanale Zero”. Były marszałek Sejmu krytykował działanie prokuratury oraz ministrów sprawiedliwości. Odniósł się też m.in. do sprawy Krajowego Planu Odbudowy.
W czasie rozmowy z „Kanałem Zero” Hołownia przyznał wprost, że obóz Koalicji 13 Grudnia nie „dowiózł” obietnicy odpolitycznienia prokuratury. Narzekał też, że prokuratura „cieknie jak durszlak”. Wspomniał przy tej okazji o sprawie ataków na niego ze strony mediów.
To, że my obiecywaliśmy, że prokuratura przestanie być narzędziem wypływu politycznego, a tego nie dowieźliśmy, to rzeczywiście obciąża naszą koalicję i ministrów sprawiedliwości. Dla mnie ta sprawa, a precyzyjnie wylistowałem, w jakich momentach ta prokuratura cieknąca jak durszlak, ciekła do mediów, a ciekła w momentach kluczowych – powołanie rządu Tuska w mojej sprawie, gdy musiałem podjąć decyzję, kto będzie tym premierem głosowanym w Sejmie; rezygnacja z funkcji marszałka Sejmu; po drodze wybory prezydenckie i to, czy będę startował, czy nie w konfrontacji z Rafałem Trzaskowskim i innymi. Ostatni przeciek był w dniu, w który mieliśmy głosować wotum nieufności wobec minister Hennig-Kloski
— powiedział.
Mam takie podejrzenia i nie chcę mieć takich podejrzeń
— mówił.
KPO dla Polski
Prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski poruszył temat pieniędzy z KPO dla Polski.
Dostaliście, bo jesteście tym, kim jesteście
— powiedział.
W odpowiedzi Hołownia próbował żartować:
Powiedziałbym jak Krecik w znanej dobranocce: ach joj! Ta zła Bruksela im nie chciała dać, a nagle nam dała . (…) Ale to zła Bruksela? Co myśmy tej Brukseli powiedzieli albo zrobili?
— pytał były marszałek Sejmu.
No właśnie nic
— odparł Prusinowski.
Kanał Zero/mly
