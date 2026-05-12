Morawiecki nie będzie oglądał Ziobry! "To pułapka Tuska"

Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu „Radiu Zet”, w którym odniósł się m.in. do sprawy wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Były szef rządu zwrócił w tym wypadku uwagę na zachowanie Donalda Tuska. Wiceprezes PiS komentował też kwestię próby odebrania immunitetu Szymonowi Hołowni.
Morawiecki zapewniał, że jest przeciw odebraniu immunitetu Szymonowi Hołowni. Polecił jednak byłemu marszałkowi Sejmu, by zajął się sprawą rzekomego szantażu, któremu ma być poddawany.
Będę przeciw uchyleniu immunitetu, ponieważ uważam, że obecny premier próbuje szantażować byłego marszałka Szymona Hołownię hakami pewnie związanymi z Collegium Humanum i radziłbym panu marszałkowi tylko żeby uwolnił się od tego szantażu
— powiedział Morawiecki.
Następnie odniósł się do sprawy zachowania Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska.
Marszałek Czarzasty i obecny premier zachowują się tak, jakby wykonywali pracę na czyjeś zlecenie. Naszą racją stanu, absolutnie historyczną szansą dzisiaj jest wzmocnienie obecności wojsk sojuszniczych w Polsce, zbudowanie tutaj uzbrojonej po zęby dywizji amerykańskiej. Mamy możliwość przyciągnięcia żołnierzy z Niemiec
— stwierdził.
Ziobro w USA
Pytany o to, czy będzie oglądał relacje Zbigniewa Ziobro z USA, odparł:
Nie, nie będę oglądał, dlatego że uważam, że to pułapka zastawiona przez obecnego premiera, mojego następcę, na mnie w tym sensie, że on musi wywołać sztucznie jakiś temat, który będzie przykrywał ważne tematy. Ważny temat to zapaść w służbie zdrowia, o 20% rosnące bezrobocie wśród młodych.
