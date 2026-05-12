Łącznie 42,3 procent ankietowanych uznało, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji; przeciwne zdanie miało łącznie 36 proc. respondentów – wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu UCE Research na zlecenie Onetu.
Ankietowani otrzymali dwa pytania. W pierwszym zostali zapytani, czy ich zdaniem kraj potrzebuje dziś zmian w konstytucji.
Odpowiedź twierdzącą wskazało łącznie 42,3 proc. ankietowanych (20,1 proc. – zdecydowanie tak; 22,2, proc. – raczej tak). Przeciwnego zdania było 36 proc. respondentów (zdecydowanie nie – 15,3 proc.; 20,7 proc. - raczej nie). Niezdecydowanych pozostało 21,7 procent ankietowanych.
Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji „będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków”.
Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 29,2 proc. badanych (zdecydowanie tak – 13,4 proc.; raczej tak – 15,8 procent). Przeciw było 46,3 procent ankietowanych (zdecydowanie nie – 22,2 proc; raczej nie – 24,1 proc.). Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 24,5 proc. respondentów.
Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 9-10 maja 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1037 dorosłych Polaków.
kk/PAP
