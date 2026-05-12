SONDAŻ

Czy konstytucja potrzebuje zmian? Znamy już opinię Polaków. Z tym SONDAŻEM będzie musiał liczyć się rząd Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:
Łącznie 42,3 procent ankietowanych uznało, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. / autor: Fratria
Łącznie 42,3 procent ankietowanych uznało, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. / autor: Fratria

Łącznie 42,3 procent ankietowanych uznało, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji; przeciwne zdanie miało łącznie 36 proc. respondentów – wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu UCE Research na zlecenie Onetu.

Ankietowani otrzymali dwa pytania. W pierwszym zostali zapytani, czy ich zdaniem kraj potrzebuje dziś zmian w konstytucji.

Odpowiedź twierdzącą wskazało łącznie 42,3 proc. ankietowanych (20,1 proc. – zdecydowanie tak; 22,2, proc. – raczej tak). Przeciwnego zdania było 36 proc. respondentów (zdecydowanie nie – 15,3 proc.; 20,7 proc. - raczej nie). Niezdecydowanych pozostało 21,7 procent ankietowanych.

Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji „będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków”.

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 29,2 proc. badanych (zdecydowanie tak – 13,4 proc.; raczej tak – 15,8 procent). Przeciw było 46,3 procent ankietowanych (zdecydowanie nie – 22,2 proc; raczej nie – 24,1 proc.). Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 24,5 proc. respondentów.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 9-10 maja 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1037 dorosłych Polaków.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych