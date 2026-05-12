Sławomir Mentzen potwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że nie zamierza przepraszać za swój atak na generała Wiesława Kukułę. Co więcej, próbował on przekonywać opinię publiczną, że problemem nie były jego absurdalne teorie, ale… rzekoma wrażliwość wojskowych.
Kilka dni temu jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w bulwersujący sposób zaatakował generała Wiesława Kukułę. Nazwał go „nienormalnym” i stwierdził, że nie ma kompetencji do sprawowania swojej funkcji.
Wypowiedź ta spotkała się z powszechną krytyką, także ze strony polityków związanych z Konfederacją takich jak wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Kontynuacja ataku
Sławomir Mentzen w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na jego kanale w serwisie Youtube brnął w swoją niedorzeczną narrację i próbował wmawiać opinii publicznej, że problemem są generałowie, którzy… mają rzekomo miękką skórę.
Nie widzę żadnego powodu, żeby generałowie Wojska Polskiego byli akurat tą grupą zawodową, o której nie można powiedzieć nic złego, bo jeszcze się obrażą
— stwierdził.
To są jakieś płatki śniegu, że oni złego słowa o sobie nie usłyszą? To jak oni się tam dostali? To oni nie byli szeregowymi, kapralami? Naprawdę mają taką miękką skórę, że usłyszą jakieś słowa krytyki, to się popłaczą i będzie im przykro?
— pytał.
Przeprosin nie ma
Bogdan Rymanowski dopytywał polityka, czy przeprosi generała Kukułę.
Nie, nie mam zamiaru, jeżeli Pan chce to mogę mu jeszcze dołożyć w naszym programie
— stwierdził Mentzen.
Dziennikarz dopytywał swojego gościa, czy to nie było także, że po prostu „chlapnął”.
Przyznaję, że chciałem powiedzieć, że jest idiotą, ale ugryzłem się w język
— odparł poseł.
Adrian Siwek/Rymanowski Live
