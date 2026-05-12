Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz skrytykował projekt 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości ws. zakazu prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. „Niektórzy nie rozumiejąc świata, pozbyli się przy okazji instynktu samozachowawczego…” - stwierdził.
Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce.
Równocześnie czworo posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu.
Propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, pod którym podpisało się 17 posłów PiS, trafiła do Sejmu w poniedziałek, czyli w przeddzień rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano pierwsze czytania kilku projektów dotyczących rynku kryptoaktywów - w tym złożonego po raz trzeci rządowego, prezydenckiego oraz tego, który w kwietniu złożyła grupa posłów PiS.
Czytaj także
Krytyka
Co ciekawe propozycję skrytykował lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Niektórzy nie rozumiejąc świata, pozbyli się przy okazji instynktu samozachowawczego…
— stwierdził.
Wcześniej pomysł krytykował m.in. poseł Janusz Kowalski, który odszedł z Prawa i Sprawiedliwości.
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760062-zaskakujaca-krytyka-bakiewicza-pod-adresem-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.