Zaskakująca krytyka Bąkiewicza pod adresem PiS. Chodzi o nowy projekt ustawy. "Pozbyli się przy okazji instynktu samozachowawczego"

Bąkiewicz krytykuje pomysł posłów PiS
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz skrytykował projekt 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości ws. zakazu prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. „Niektórzy nie rozumiejąc świata, pozbyli się przy okazji instynktu samozachowawczego…” - stwierdził.

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce.

Równocześnie czworo posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu.

Propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, pod którym podpisało się 17 posłów PiS, trafiła do Sejmu w poniedziałek, czyli w przeddzień rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu, na którym zaplanowano pierwsze czytania kilku projektów dotyczących rynku kryptoaktywów - w tym złożonego po raz trzeci rządowego, prezydenckiego oraz tego, który w kwietniu złożyła grupa posłów PiS.

Krytyka

Co ciekawe propozycję skrytykował lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.

Niektórzy nie rozumiejąc świata, pozbyli się przy okazji instynktu samozachowawczego…

— stwierdził.

Wcześniej pomysł krytykował m.in. poseł Janusz Kowalski, który odszedł z Prawa i Sprawiedliwości.

Adrian Siwek/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

