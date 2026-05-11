Były prezydent Bronisław Komorowski przekonywał, że Polska nie powinna przyjmować amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech w swoim kraju, bo szkoda na to pieniędzy. Stwierdził w programie Polsat News, że w całej tej historii chodzi jedynie o… odciążenie amerykańskiego budżetu.
Bronisław Komorowski na antenie Polsat News przekonywał, że ewentualnie przesunięcie 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski to żaden sukces.
Ja w tym sukcesu bym żadnego nie widział poza jednym - sukcesem Stanów Zjednoczonych, że te pare tysięcy własnych żołnierzy będzie ktoś inny utrzymywał niż budżet amerykański, bo to na tym polega
— stwierdził.
Polska płaci za każdego żołnierza amerykańskiego, a za każdego amerykańskiego żołnierza Niemczech płaci budżet amerykański.
— dodał.
Z punktu widzenia biznesowego to oczywiście jest interes dla Stanów Zjednoczonych, dla nas w moim przekonaniu zysk niewielki, kłopot duży
— przekonywał.
Czytaj także
Komorowski przeciw
Komorowski został zapytany, dlaczego miałby być to kłopot.
Nie bardzo rozumiem, po co mamy płacić za żołnierzy amerykańskich, w coraz większej ich ilości w Polsce, jeśli nie mamy gwarancji politycznych
— stwierdził.
Oczywiście to jest jakiś zysk polityczny, ale jednocześnie ogromny kłopot, bo to jest jakieś podżerowanie polityki prezydenta Trumpa przeciwko Europie
— przekonywał.
Czytaj także
Adrian Siwek/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760055-komorowski-nie-chce-amerykanskich-zolnierzy-w-polsce
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.