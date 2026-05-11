Nie do wiary! I to mówi były Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP? Te słowa Komorowskiego o wojsku USA w Polsce szokują: "Zysk niewielki..."

Komorowski o amerykańskich żołnierzach / autor: Fratria
Były prezydent Bronisław Komorowski przekonywał, że Polska nie powinna przyjmować amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech w swoim kraju, bo szkoda na to pieniędzy. Stwierdził w programie Polsat News, że w całej tej historii chodzi jedynie o… odciążenie amerykańskiego budżetu.

Bronisław Komorowski na antenie Polsat News przekonywał, że ewentualnie przesunięcie 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski to żaden sukces.

Ja w tym sukcesu bym żadnego nie widział poza jednym - sukcesem Stanów Zjednoczonych, że te pare tysięcy własnych żołnierzy będzie ktoś inny utrzymywał niż budżet amerykański, bo to na tym polega

— stwierdził.

Polska płaci za każdego żołnierza amerykańskiego, a za każdego amerykańskiego żołnierza Niemczech płaci budżet amerykański.

— dodał.

Z punktu widzenia biznesowego to oczywiście jest interes dla Stanów Zjednoczonych, dla nas w moim przekonaniu zysk niewielki, kłopot duży

— przekonywał.

Komorowski przeciw

Komorowski został zapytany, dlaczego miałby być to kłopot.

Nie bardzo rozumiem, po co mamy płacić za żołnierzy amerykańskich, w coraz większej ich ilości w Polsce, jeśli nie mamy gwarancji politycznych

— stwierdził.

Oczywiście to jest jakiś zysk polityczny, ale jednocześnie ogromny kłopot, bo to jest jakieś podżerowanie polityki prezydenta Trumpa przeciwko Europie

— przekonywał.

Adrian Siwek/Polsat News

