„Przeprowadzenie tego procesu będzie z perspektywy zarówno posła Marcina Romanowskiego, jak i posła Zbigniewa Ziobry bardzo proste. Mianowicie pokażą wypowiedzi Donalda Tuska o demokracji walczącej, pokażą wypowiedzi marszałka Sejmu podważające sojusz polsko-amerykański z powodu dwóch polityków. Pokażą, że grozić im będzie 25 lat pozbawienia wolności w sprawie, którą Departament Stanu już zbadał” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Michał Skwarzyński, mówiąc o potencjalnym procesie w USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Żurek bez narzędzi
Mecenas Michał Skwarzyński został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, czy minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek ma prawne narzędzie, aby wygrać przed amerykańskimi sądami sprawę o ewentualną ekstradycję.
Moim zdaniem nie, dlatego że kompletnie nie bierze się pod uwagę tego, że w Stanach Zjednoczonych ten system precedensowy orzecznictwa powoduje, że bardzo duże znaczenie ma to, jak przeprowadzi się proces na sali rozpraw
— powiedział.
A przeprowadzenie tego procesu będzie z perspektywy zarówno posła Romanowskiego, jak i posła Zbigniewa Ziobry bardzo proste. Mianowicie pokażą wypowiedzi Donalda Tuska o demokracji walczącej, pokażą wypowiedzi marszałka Sejmu podważające sojusz polsko-amerykański z powodu dwóch polityków. Pokażą, że grozić im będzie 25 lat pozbawienia wolności w sprawie, którą Departament Stanu już zbadał
— wskazał, odwołując się do słów Włodzimierza Czarzastego z Radia Zet, gdzie odgrażał się Stanom Zjednoczonym ws. Zbigniewa Ziobry.
Łamanie praw człowieka
Mecenas Skwarzyński zauważył, że zeszłoroczny raport na temat przestrzegania praw człowieka zawierał w sobie opis sprawy księdza Michała Olszewskiego.
Tam wprost wymieniano jego przypadek jako przypadek łamania praw człowieka w Europie, łamania praw człowieka w Polsce. Departament Stanów w Stanach Zjednoczonych to jest poważna instytucja. Oni by sobie nie pozwolili na wpisanie w takim raporcie rzeczy niesprawdzonych
— powiedział.
Na pewno byłby on przedstawiony w sprawie Ziobry czy Romanowskiego. Mało tego, pokazano by obrazki, jak posła Romanowskiego z immunitetem przewożono w kajdankach. Pokazano by obrazki, jak zamykano z samolotu Ziobrę bez podstawy prawnej, bo komisje śledcze w Polsce nie mogą pozbawiać nikogo wolności. I pokazano by skargę konstytucyjną, chociażby w tym przedmiocie, którą sporządziłem dla Zbigniewa Ziobry, która leży w Trybunale Konstytucyjnym
— wskazał.
I Zbigniew Ziobro pokazałby, chociażby nagrania ze swojej operacji. Pokazałby nagrania z tego, jak mu się łamał głos, jak miał raka przełyku, a później, jak prominentni politycy rządu się z tego naśmiewają
— powiedział.
Jak taki sędzia, który jest bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych rozliczany przez opinię publiczną, mógłby powiedzieć, że Romanowskiemu i Ziobrze w Polsce jest zapewniony rzetelny proces
— zauważył.
