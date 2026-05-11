Polacy źle oceniają rząd Tuska, a tymczasem... Zaskakujący SONDAŻ. Powody do zadowolenia może mieć nawet Czarzasty

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zdecydowanie wygrałaby je Koalicja Obywatelska - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Jest to zaskakujące biorąc pod uwagę, że chociażby według niedawnego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, aż 51,1 proc. Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, a tylko 29,4 proc. ocenia obecny rząd pozytywnie.

Według sondażu Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, zdobywając 35,84 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowałoby się PiS, popierane przez 26,89 proc. wyborców.

Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja, popierana przez 11,74 proc. badanych. Do Sejmu wszedłby też jeden aktualny koalicjant KO - Nowa Lewica, na którą zagłosować chciałoby 7,18 proc. wyborców.

Które partie jeszcze przekroczyłyby próg wyborczy?

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,54 proc.) i Partia Razem (5,45 proc.).

Z kolei do Sejmu nie dostałoby się PSL (4,25 proc.) oraz Polska 2050 (2,31 proc.). 0,8 badanych wybrało odpowiedź „inna partia”.

