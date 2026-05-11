„Gazeta Wyborcza” ujawniła, że na czele Instytutu Psychiatrii i Neurologii stanęła Sylwia Szepelewa, która w przeszłości została wyrzucona przez władze Warszawy ze stanowiska dyrektor przychodni z uwagi na nieprawidłowości.
Janusz Cieszyński, były minister zdrowia i były wiceminister cyfryzacji, we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych rozprawił się mitem rzekomej apolityczności Ministerstwa Zdrowia pod rządami Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Przedstawiamy kadry „apolitycznej” minister zdrowia: dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii została pani Sylwia Szepelawa, która okazała się za słaba na przychodnię w Wawrze u Trzaskowskiego
— napisał.
Na szczęście zawczasu kupiła jednak z pieniędzy przychodni „los”: „program naprawczy” od ówczesnego dyrektora IPiN Piotra Nowickiego. Dzień po wyrzuceniu z Wawra była już… zastępcą Piotra Nowickiego. A rok później - zastąpiła go na stanowisku dyrektora
— wskazał.
Przy okazji warszawska „Gazeta Wyborcza” ujawniła, że Piotr Nowicki będąc dyrektorem IPiN, nielegalnie prowadził firmę doradzającą innym placówkom ochrony zdrowia. A jego patronka Leszczyna wiedziała o tym i nic nie zrobiła
— zauważył.
Doniesienia „Wyborczej”
Warszawska „Gazeta Wyborcza” zwróciła uwagę, że Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie znajduje się w potężnym kryzysie.
Tylko w ciągu roku odeszło z niego aż 15 psychiatrów. A sytuacja na oddziałach jest tak dramatyczna, że brakuje nawet papieru toaletowego. „GW” wskazała, że placówka jest zadłużona na 200 milionów złotych.
„Gazeta Wyborcza” zwróciła uwagę, że po tym, jak z funkcji dyrektora IPiN ustąpił Piotr Nowicki, jego miejsce zajęła Sylwia Szepelewa.
Informator mediów zwrócił uwagę, że Szepelewa w swojej poprzedniej pracy zamówiła u Nowickiego program naprawczy do zespołu przychodni na warszawskim Wawrze, którym kierowała. Kosztował on ponad 30 tysięcy, ale… nie został przyjęty do realizacji.
Po tym, jak Szepelewa została odwołana ze swojej funkcji przez miasto z uwagi na nieprawidłowości, od razu została zastępcą Nowickiego.
Adrian Siwek/X/Gazeta.pl
