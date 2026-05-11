Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Zdaniem prezydenta, odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją - przekazała.
Kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej podała, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wskazując, że w wyniku likwidacji instytucji powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa.
Zdaniem Prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Szybkie odbudowanie wiedzy operacyjnej, sukcesywnie tworzonej od 2006 roku, nie jest możliwe
— przekazała.
Kancelaria wskazała, że weto jest wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania państwa przez rząd oraz kwestią odpowiedzialności i budowania zaufania obywateli do państwa, jego instytucji oraz procedur.
CBA nie zostanie zlikwidowane. Będzie dalej walczyć z korupcją, nadużyciami władzy i ciemnymi interesami
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki w oświadczeniu na platformie X.
Próba likwidacji CBA
Przygotowana przez rząd ustawa o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji CBA zakładała likwidację od 1 października Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po tej dacie kompetencje Biura miały przejąć policja, ABW i KAS, a ochroną antykorupcyjną miały zajmować się policja, ABW i SKW. Oprócz likwidacji ustawa wyznaczała też zasady ochrony antykorupcyjnej, którą można obejmować „przedsięwzięcia cechujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia korupcji lub działań godzących w interesy ekonomiczne państwa”.
tkwl/x/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760045-prezydent-zawetowal-ustawe-likwidujaca-cba
