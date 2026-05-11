Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Równocześnie czworo posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu. Tę inicjatywę na platformie X skrytkował m.in. Janusz Kowalski, poseł, który niedawno odszedł z PiS.
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, pod którym podpisało się 17 posłów PiS, w tym szef klubu Mariusz Błaszczak oraz poseł Jacek Sasin, trafił do Sejmu.
PiS chce zakazać kryptowalut w Polsce
Przewiduje on zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce.
Zgodnie z proponowanymi zapisami prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów stanowi nieuczciwą praktykę rynkową niezależnie od spełnienia przesłanek ogólnych określonych w ustawie
— napisano w uzasadnieniu projektu.
Głosi ono również, że „dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów, przy jednoczesnym wysokim poziomie anonimowości transakcji, ograniczonej możliwości identyfikacji rzeczywistych beneficjentów środków finansowych, stworzył istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów i stabilności rynku finansowego”.
4 posłów PiS zmieniło zdanie
Zarazem, jak wynika z informacji na stornie Sejmu, również w poniedziałek czworo posłów PiS - Barbara Bartuś, Jacek Sasin, Maciej Małecki oraz Zbigniew Kuźmiuk - wycofało poparcie dla złożonego w połowie kwietnia poselskiego projektu dotyczącego rynków kryptoaktywów. Przedstawicielem wnioskodawców był przy tym projekcie Janusz Kowalski wówczas poseł PiS, który niedawno zrezygnował z członkostwa w tym klubie. Po wycofaniu poparcia czworga posłów PiS, projekt ten nie ma wymaganej liczby podpisów. Projekt ten miał mieć pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się jutro.
Stanowisko Kowalskiego
Poseł Kowalski napisał dziś na X m.in., że takie pomysły, jak propozycja zakazania w Polsce działalności dotyczącej kryptowalut „to nie tylko woda na młyn dla projektu ‘Kolejna kadencja dla Tuska’, ale mobilizacja elektoratu normalsów - młodych Polaków kochających innowacje, którzy gremialnie będą teraz głosować na Konfederację Sławomira Mentzena jako partię zdrowego rozsądku”.
Głos Mentzena
Na inicjatywę PiS krótko zareagował Sławomir Mentzen.
PiS właśnie złożył do Sejmu ustawę zakazującą prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut XD
— napisał na X lider Nowej Nadziei.
