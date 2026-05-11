Rządzący próbują zrzucać odpowiedzialność za paraliż terminala zbożowego w Gdyni na Komisję Europejską. Ta jednak zdementowała to kłamstwo i wskazała, że to nie ona jest problemem w tej sprawie.
Na jaw wychodzą kolejne oszustwa w sprawie Terminala Zbożowego w Gdyni. Port notuje setki milionów złotych straty, rolnicy zostali ograbieni, a kłamstwa Tuska zdemaskowała Komisja Europejska. A niejaki m. Marchewka mami opinię publiczną, że oczekuje na decyzję KE. Dziadowskie państwo Tuska!!!
— zzalarmował w mediach społecznościowych Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Szokujące ustalenia
RMF FM ujawniło nowe, sensacyjne ustalenia w tej sprawie. Zauważyło, że Zarząd Portu Gdynia używa argumentu procedur w Brukseli do tłumaczenia paraliżu terminala zbożowego. Narrację tę zdementowała jednak Komisja Europejska, która wskazała, że oficjalny proces weryfikacji transakcji nawet się nie rozpoczął, a winne są „strony”, które powinny przyspieszyć. Dopiero wtedy KE będzie mogła ocenić planowaną koncentrację kapitału.
Jeśli transakcja stanowi koncentrację i ma wymiar unijny, to zawsze firmy muszą zgłosić ją Komisji
— ujawnił w rozmowie z RMF FM rzecznik KE.
Adrian Siwek/X/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760040-rzadzacy-klamia-na-temat-przyczyn-paralizu-terminala-zbozowego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.