Brudna gra rządu na temat przyczyn paraliżu terminala zbożowego w Gdyni. Gróbarczyk: Kłamstwa Tuska zdemaskowała Komisja Europejska

  opublikowano:
Nowe informacje o terminalu zbożowym w Gdyni / autor: umgdy.gov.pl/
Rządzący próbują zrzucać odpowiedzialność za paraliż terminala zbożowego w Gdyni na Komisję Europejską. Ta jednak zdementowała to kłamstwo i wskazała, że to nie ona jest problemem w tej sprawie.

Na jaw wychodzą kolejne oszustwa w sprawie Terminala Zbożowego w Gdyni. Port notuje setki milionów złotych straty, rolnicy zostali ograbieni, a kłamstwa Tuska zdemaskowała Komisja Europejska. A niejaki m. Marchewka mami opinię publiczną, że oczekuje na decyzję KE. Dziadowskie państwo Tuska!!!

— zzalarmował w mediach społecznościowych Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Szokujące ustalenia

RMF FM ujawniło nowe, sensacyjne ustalenia w tej sprawie. Zauważyło, że Zarząd Portu Gdynia używa argumentu procedur w Brukseli do tłumaczenia paraliżu terminala zbożowego. Narrację tę zdementowała jednak Komisja Europejska, która wskazała, że oficjalny proces weryfikacji transakcji nawet się nie rozpoczął, a winne są „strony”, które powinny przyspieszyć. Dopiero wtedy KE będzie mogła ocenić planowaną koncentrację kapitału.

Jeśli transakcja stanowi koncentrację i ma wymiar unijny, to zawsze firmy muszą zgłosić ją Komisji

— ujawnił w rozmowie z RMF FM rzecznik KE.

Adrian Siwek/X/RMF FM

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

