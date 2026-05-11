Senator KO Tomasz Lenz zbulwersował opinię publiczną sprawą zabiegu swojego syna w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który wedle doniesień medialnych miał się z pominięciem kolejki i poza procedurami. Szpital potem został ukarany finansowo przez NFZ, chociaż nie zostało oficjalnie potwierdzone, że to przez sprawę Lenza. Senator KO nie ma sobie nic do zarzucenia, ale jak wynika z sondażu United Surveys dla portalu Wirtualnej Polski, zupełnie innego zdania są wyborcy.
Na początku kwietnia br. Wirtualna Polska napisała, że 15 marca w aleksandrowskim szpitalu doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u osoby z najbliższej rodziny senatora Lenza. Według WP, zabieg był wykonany poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach.
Po publikacji, w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ wszczął kontrolę. Jak przekazała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ Barbara Nawrocka, kontrola ujawniła, że „szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
NFZ nałożył na szpital karę 134 tys. zł. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.
Jutro sprawą senatora Lenza zajmie się kolegium klubu KO - przekazała PAP rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. Dodała, że posiedzenie kolegium odbędzie bez udziału senatora. Pomóc KO w podjęciu decyzji w tej sprawie mogą wyborcy, a ci - wedle sondażu United Surveys dla portalu Wirtualnej Polski - mają jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.
Co dalej z Lenzem? Polacy zabrali głos
Czy Pana/Pani zdaniem Koalicja Obywatelska powinna wyciągnąć konsekwencje wobec polityka?
— takie pytanie zadano uczestnikom wspomnianego sondażu.
Aż 71 proc. uczestników sondażu odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 14,7 proc. „raczej tak” - to razem niemal 86 proc. zwolenników ukarania polityka KO.
Przeciwnego zdania było zaledwie 8,2 proc. badanych (4 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 4,2 proc. „raczej nie”. Natomiast 6,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Co ciekawe, w tej sprawie wyjątkowo zgodni ze sobą byli wyborcy różnych partii politycznych, co niezwykle rzadko się zdarza. Spośród zwolenników partii tworzących koalicję rządzącą (KO, Lewicy i Trzeciej Drogi), aż 79 proc. uznało, że KO powinna ukarać Lenza (62 proc. z nich udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak i kolejne 17 proc. „raczej tak”).
Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Partia Razem), co nie jest zaskoczeniem, obecna postawy Lenza jest jeszcze bardziej surowa - aż 94 proc. z nich chciałoby, by senator KO został ukarany przez władze partii (z tego 82 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”).
Badanie zostało wykonane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 8-10.05.2026 r., metodą mieszaną CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.
Adam Stankiewicz/wp.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760035-ogromny-problem-tuska-wyborcy-chca-by-ukaral-tego-senatora
