Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na konferencji prasowej przyznał, że nie wie, w jaki sposób Zbigniew Ziobro mógł dostać się do Stanów Zjednoczonych, gdyż obecnie nie ma polskiego paszportu. W tej sytuacji całą sprawę wyjaśnił mu… Bogusław Sonik, były poseł PO, a z wykształcenia prawnik.
Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Jest on, wraz z b. wiceszefem MS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w neo-Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasem mimo to rzecznik neo-PK Przemysław Nowak na konferencji przyznał, że nie wie, w jaki sposób Zbigniew Ziobro mógł dostać się do USA, skoro nie ma polskiego paszportu.
Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu. Więc jedno jest pewne. Na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych na pewno się nie dostał
— mówił rzecznik prokuratury.
Zupełnie szczerze powiem, nie znamy tutaj tych technicznych i logistycznych szczegółów dotyczących jego podróży
— dodał.
„Już to wyjaśniałem”
W tej sytuacji całą sprawę rzecznikowi neo-PK wyjaśnił Bogusław Sonik, były wieloletni poseł PO.
Rzecznik Prok., wielokrotnie wraca na konferencji prasowej z sugestią, iż uchodźcy z Węgier w niewiadomy sposób uzyskali prawo wjazdu do USA, bo przecież nie mieli polskich paszportów. Już to wyjaśniałem, teraz powtórzę
— napisał na platformie X Sonik.
Dostając azyl polityczny, otrzymujesz dokument podróży!
— podkreślił.
Nowak narzeka na brak ENA wobec Ziobry
Rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak podkreślił, że b. szef MS Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany – dodał rzecznik.
Kwestia, której prokuratura starała się zaradzić, ale taki jest fakt: mianowicie Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport
— powiedział rzecznik neo-PK. Dodał, że prokuratura zrobiła „wszystko od miesięcy, aby tego rodzaju poszukiwania międzynarodowe za Zbigniewem Ziobro zostały uruchomione”.
tkwl/X/PAP
