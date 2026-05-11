Wpadka Czarzastego! Próbował uderzyć w Zawiszę. A co wyszło? "Największa możliwa pochwała"

autor: Fratria/X

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, na antenie Radia ZET starał się uderzyć w Marcelinę Zawiszę, przewodniczącą koła partii Razem. Sęk w tym, że tak naprawdę niechcący… pochwalił polityk, obecnie krytykującą działania obecnego rządu.

Marcelina Zawisza, którą bardzo cenię i bardzo szanuję, miała propozycję objęcia funkcji ministry zdrowia. Wydaje się, że nie chcieli wtedy moi przyjaciele z Partii Razem wziąć odpowiedzialności. Łatwo jest krytykować, szczególnie jak się ma 3 posłów, trudniej jest wziąć odpowiedzialność i za tę odpowiedzialność dostawać słusznie po głowie

— powiedział na antenie Radia ZET Włodzimierz Czarzasty.

Wyszła największa możliwa pochwała”

Patryk Słowik, redaktor naczelny portalu Zero.pl, zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę Czarzastemu zamiast krytyki wyszła… pochwała posłanki Zawiszy.

To miała być chyba krytyka, a wyszła największa możliwa pochwała. Ilu znacie polityków, którzy mogli objąć bardzo wysokie stanowisko, a odmówili, bo nie dostaliby środków na realizację programu?

— zapytał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.

tkwl/X/Radio Zet

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

