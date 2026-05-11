„Impreza techno na terenie Pałacu w Wilanowie to wielki skandal i absurd!” - to opinia byłego posła Platformy Obywatelskiej Grzegorza Furga, która jest tylko jednym z przykładów krążących w sieci ocen imprezy techno przed wilanowskim muzeum. „Rafał Trzaskowski oraz Marta Cienkowska, czy Wy jesteście normalni?” - napisał z kolei poseł PiS Sebastian Kaleta. Do wielu wpisów internauci dołączyli nagrania pokazujące ciężki sprzęt na trawniku przed muzeum i przebieg samej imprezy. Agencje informacyjne publikują z kolei zdjęcia zniszczonego i zaśmieconego terenu parkowego w Wilanowie.
Na terenie Pałacu w Wilanowie wczoraj odbyła się impreza techno na 7 tys. osób. Organizator imprezy Circoloco Warsa w oświadczeniu skierowanym do mediwów zapewnił, że przy organizacji wydarzeniu uzyskał wszystkie potrzebne zgody, w tym tę Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i prezydenta Warszawy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaalarmowała jednak, że organizator nie wystąpił o wszystkie wymagane zgody.
To nie zmienia sytuacji, że na teren muzeum, które jest jedną najpiękniejszych wizytówek nie tylko Warszawy, ale i Polski, wpuszczono ciężki sprzęt niszcząc zieleń. W sieci aż huczy od komentarzy, które nie zostawiają suchej nitki na prezydencie stolicy Rafale Trzaskowskim i minister kultury Marcie Cienkowskiej. Wszyscy stawiają podstawowe pytanie: w imię czego tak bardzo zdeprecjonowano i zdewastowano znany na całym świecie symbol polskiej kultury.
Szanowni Rafał Trzaskowski oraz Marta Cienkowska, czy Wy jesteście normalni?
Pałac w Wilanowie jako miejsce na wielką, plenerową imprezę? Piękna zieleń rozwalona w kilkadziesiąt godzin w imię czego?
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian Kaleta i przypomniał o bezwzględnie stosowanym zakazie wchodzenia na trawnik przed muzeum.
Przed Pałacem w Wilanowie obowiązuje bezwzględny zakaz deptania zieleni, a tu pyk, 500 zł za bilet, imprezka techno i cały kompleks przeorany. Nie wstyd Wam Trzaskowski, Marta Cienkowska?
— dopowiedział poseł Kaleta.
„Odbyło się pod patronatem Trzaskowskiego”
To, co stało się w Wilanowie, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Warszawy, dla których Pałac w Wilanowie to niemal świętość. To jedno z tych miejsc, które przyjeżdżający do stolicy Polski goście i turyści najczęściej chcą zobaczyć. W sieci aż wrze od wpisów pełnych oburzenia, w których podkreśla się syf, jaki za zgodą władz Warszawy i resortu kultury zrobiono z tak szacownego muzeum. Impreza miała miejsce w w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo - 45-hektarowych ogrodów Pałacu w Wilanowie oraz Rezerwatu Przyrody Morysin.
Impreza techno na terenie Pałacu w Wilanowie to wielki skandal i absurd !
Na teren zespołu pałacowego w Wilanowie wprowadzono ciężki sprzęt, który poruszał się bezpośrednio po trawnikach.
A wszystko za zgodą Prezydenta Miasta, konserwatora zabytków i dyr. Muzeum w Wilanowie
— oburzył się były poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo.
Wczorajsza kontrowersyjna impreza w Pałacu w Wilanowie zakłócała ciszę nocną w całej dzielnicy!
Dostaliśmy wiele zgłoszeń i filmów od mieszkańców gdzie słychać dźwięk wielokrotnie przekraczający dozwolone normy.
Wszystko odbyło się pod patronatem Trzaskowskiego oraz władz muzeum w Wilanowie - domagamy się wyjaśnień dlaczego ta impreza w takiej formule doszła do skutku
— czytamy we wpisie organizacji „Miasto jest nasze”.
Panie Prezydencie Trzaskowski jak to możliwe, że żadnych służb miejskich nie było na imprezie techno łamiącej wszelkie normy w Pałacu w Wilanowie? Takiego niszczenia przyrody i zabytku jeszcze Warszawa nie widziała. A Miasteczko Wilanów nie spało tej nocy…
— napisał w mediach społecznościowych warszawski radny Jan Mencwel.
