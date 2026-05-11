„Nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
W Pałacu Prezydenckim Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie 162 sędziom. Podczas wystąpienia prezydent nawiązał do kwestii obowiązującej obecnie konstytucji z 1997 roku i swoich deklaracji, że Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza.
Czytaj także
Prezydent zapewnił jednak, że jako prezydent będzie strażnikiem obowiązującej konstytucji „do końca jego lub jej”.
O to proszę, żeby ta konstytucja z 1997 była najwyższym punktem odniesienia - a wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim
— zwrócił się do sędziów.
Nie będzie ministra Żurka, premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będziecie w imieniu Rzeczypospolitej wydawać swoje wyroki i decyzje. Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i prezydenckich
— powiedziała głowa państwa.
Czytaj także
„Co wychodzi poza Konstytucję”
Prezydent Nawrocki poruszył również kwestię próby reinterpretacji prawa, jaka dzieje się w Polsce zarządzanej przez koalicję 13 grudnia Donalda Tuska.
Nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego
— wskazał zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni. Natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno: System ustrojowy, polskie sądownictwo, to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo chciałbym, aby ten orzeł w koronie każdego dnia państwu o tym przypominał
— dodał.
Czytaj także
Polska potrzebuje dziś niezawisłych, przywiązanych do symboli Rzeczpospolitej sędziów. Czekają na was obywatele w całej Polsce, abyście dokonywali dobrych decyzji. Zawsze z myślą o naszej ukochanej ojczyźnie. Wielkie gratulacje i ogromne podziękowania. Niech żyje Polska
— zakończył prezydent Nawrocki.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760014-prezydent-wprost-do-nominowanych-sedziow-chca-podwazac-ustroj
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.