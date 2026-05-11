Wideo

Prezydent wprost do nominowanych sędziów: Nie jesteście zobowiązani wobec tych, którzy "chcą podważać albo recenzować ustrój Polski"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara

Nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W Pałacu Prezydenckim Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie 162 sędziom. Podczas wystąpienia prezydent nawiązał do kwestii obowiązującej obecnie konstytucji z 1997 roku i swoich deklaracji, że Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza.

Czytaj także

Prezydent zapewnił jednak, że jako prezydent będzie strażnikiem obowiązującej konstytucji „do końca jego lub jej”.

O to proszę, żeby ta konstytucja z 1997 była najwyższym punktem odniesienia - a wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim

— zwrócił się do sędziów.

Nie będzie ministra Żurka, premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będziecie w imieniu Rzeczypospolitej wydawać swoje wyroki i decyzje. Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i prezydenckich

— powiedziała głowa państwa.

Czytaj także

Co wychodzi poza Konstytucję”

Prezydent Nawrocki poruszył również kwestię próby reinterpretacji prawa, jaka dzieje się w Polsce zarządzanej przez koalicję 13 grudnia Donalda Tuska.

Nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego

— wskazał zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni. Natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno: System ustrojowy, polskie sądownictwo, to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo chciałbym, aby ten orzeł w koronie każdego dnia państwu o tym przypominał

— dodał.

Czytaj także

Polska potrzebuje dziś niezawisłych, przywiązanych do symboli Rzeczpospolitej sędziów. Czekają na was obywatele w całej Polsce, abyście dokonywali dobrych decyzji. Zawsze z myślą o naszej ukochanej ojczyźnie. Wielkie gratulacje i ogromne podziękowania. Niech żyje Polska

— zakończył prezydent Nawrocki.

xyz/Telewizja wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych