MSZ zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych - poinformował PAP w rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Dodał, że na ten moment nie ma planów wezwania do MSZ ambasadora USA w Polsce. Z kolei neo-PK podała, że ustala, czy inne osoby pomagały w wyjeździe Ziobry do USA.
Wewiór wyraził nadzieję, że sytuacja dotycząca Ziobry zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na - jego zdaniem - bardzo dobre relacje dwustronne Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych; wcześniej przebywał na Węgrzech. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.
Zwrócimy się do Węgier i USA z pytaniami o podstawę prawną i faktyczną w sprawie opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów
— powiedział PAP Wewiór.
Przypominam, że wcześniej ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała, że Stany Zjednoczony nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. My, jako państwo, ograniczyliśmy (Ziobrze) możliwość wyjazdu ze Strefy Schengen, chociażby poprzez unieważnienie mu paszportów: krajowego i dyplomatycznego. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na nasze bardzo dobre relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi
— dodał rzecznik resortu dyplomacji.
Pytany, czy planowane jest wezwanie ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a do MSZ, Wewiór powiedział, że obecnie taki krok nie jest planowany.
Rzecznik MSZ był też pytany o sytuację b. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i o to, czy wiadomo coś na temat miejsca jego pobytu.
O nim nic nie wiemy, poza tym, że zależy nam na tym, by nasi obywatele mogli zmierzyć się z zarzutami, jakie na nich ciążą, i mogli się obronić przed polskim sądem. Liczymy więc na ich powrót do kraju
— odparł Wewiór.
Zapowiedź nowego premiera Węgier
Umowa najmu z Marcinem Romanowskim wygasła z końcem kwietnia; 1 maja mieszkanie w Budapeszcie było już puste i teraz czeka na nowego lokatora - powiedział w niedzielę PAP przedstawiciel firmy wynajmującej lokal, w którym wcześniej przebywał były wiceminister sprawiedliwości.
Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Peter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.
Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro opuścił Polskę i przebywa w Budapeszcie. Pod rządami Viktora Orbana, na początku br. Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.
Neo-PK ustala, czy ktoś pomagał Ziobrze
Od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości - poinformowała neo-Prokuratura Krajowa.
Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Były szef MS oraz były wiceszef resortu Marcin Romanowski mają status podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
Neo-Prokuratura Krajowa poinformowała na platformie X, że od wczoraj „prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości”.
Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego
— dodała neo-PK.
tkwl/PAP/X
