Ależ Polsce 2050 niewygodnie w tej koalicji, nieprawdaż? „W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury, to się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty i teraz znowu się to zdarzyło” - żaliła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie na antenie RMF FM.
Tajemnicą poliszynela jest, że Donald Tusk (mówiąc bardzo delikatnie), nie przepada za Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Szef koalicji 13 grudnia czuje również niechęć do poprzedniego lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, który doprowadził do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.
Nie dziwi więc fakt, że Tusk chce zatopić swojego koalicjanta, który i tak prowadzi marginalny żywot polityczny. Dlatego, co pewien czas do mediów przedostają się różne przecieki, które mają za zadanie uderzyć w Pełczyńsą-Nałęcz, Hołownię oraz Polskę 2050. Koronnym przykładem jest choćby afera Collegium Humanum i przewijający się w niej Hołownia. Co pewien czas do opinii publicznej docierają kolejne informacje związane z byłym marszałkiem Sejmu.
„Znowu się to zdarzyło”
W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury, to się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty i teraz znowu się to zdarzyło
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z RMF FM.
„Można wrócić do ścigania Hołowni”
Polska 2050 odniosła się również do sprawy Zbigniewa Ziobry, który wyjechał z Węgier i udał się do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Ziobro bezpieczny. Można wrócić do ścigania Hołowni. I tak to się kreci
— czytamy we wpisie na portalu X.
xyz/RMF FM/300polityka
