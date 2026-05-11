Czy marszałek Włodzimierz Czarzasty panicznie boi się aneksu do raportu WSI? Na antenie Radia Zet oświadczył, że nawet nie zajrzał do przesyłki, która go zawiera, bo otrzymał ją z BBN, a nie z prezydenckiej kancelarii. „My nie wiemy skąd, bo pan prezydent mówi, że nam coś przysłał, ale to nie pan prezydent przysłał, a BBN” - udawał Greka Czarzasty, który stwierdził, że prezydent nie wie, co robi. „Niech się poda do dymisji” - wypalił marszałek koalicji 13 grudnia.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Kancelaria Sejmu skierowała do kancelarii prezydenta pismo z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przesyłki z Biura Bezpieczeństwa Narodowego z aneksem do raportu WSI. Czarzasty twierdzi, że nie wie co znajduje się w przesyłce z BBN, bo jej nie otwierał. Z tego względu nie zamierza wydawać opinii ws. odtajnienia aneksu WSI, o którą zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu prezydent Karol Nawrocki.
Nie za bardzo wiemy jaki jest status tego, co z tego biura przesłano. Pan prezydent i kancelaria pana prezydenta - a powinna - nic nam nie przesyłał. W związku z tym wchodzimy w korespondencję proceduralną, co to wszystko wygląda, ale to chyba nie najlepiej świadczy o skuteczności pana prezydenta
— powiedział Czarzasty.
Wyda pan tę opinię czy nie? Panie marszałku, męska odpowiedź
— dopytywał red. Rymanowski.
Nie ma na razie przedmiotu
— stwierdził Czarzasty.
Jak to nie ma przedmiotu?
— pytał red. Rymanowski.
Nie ma
— Czarzasty.
Co przesłał panu pan prezydent
— dziennikarz.
To jest problem. My nie wiemy, co przesłał i to nie przesłał pan prezydent
— oświadczył Czarzasty.
A czytał pan to, przejrzał pan to, co wam przesłali?
— zdziwił się red. Rymanowski
Nie, proszę pana, bo my nie wiemy co to jest
— udawał Greka Czarzasty.
Ale jak to nie wiecie? To nie ma aneksu? To co, przesłali wam czyste kartki?
— niedowierzał Czarzastemuy red. Rymanowski.
Worek nam przesłali
— odparł marszałek Sejmu.
To trzeba otworzyć ten worek, sprawdzić i przeczytać
— zasugerował oczywistość prowadzący program.
My nie wiemy skąd, bo pan prezydent mówi, że nam coś przysłał, ale to nie pan prezydent przysłał
— dalkej udawał głupiego Czarzasty.
A to kto przesłał? Kancelaria prezydenta?
— dopytywał red. Rymanowski.
Nie, proszę pana. Właśnie to usiłujemy ustalić
— wypalił marszałek Sejmu.
A kto był nadawcą tego tej przesyłki?
— dociekał dziennikarz.
BBN
— powiedział Czarzasty.
Czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. A jest to organ prezydenta?
— próbował logicznie rozumować red. Rymanowski.
Tak, ale nie prezydent
— przedstawił swoją „logikę” Czarzasty.
Chce pan, żeby prezydent przesłał, a nie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— stwierdził red. Rymanowski.
My chcemy, żeby wszystko było to zgodne. To to są poważne sprawy i wie pan, te poważne sprawy mogą się zakończyć tragicznie dla Polski
— powiedział Czarzasty, który nie cofnął się przed podłymi insynuacjami pod adresem prezydenta i jego kancelarii.
Czytaj także
Odlot Czarzastego - chce dymisji prezydenta RP
Czarzasty kontynuując soje konfabulacje zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego stwierdzając, że powinien podać się do dymisji.
Czy pan myśli na przykład, że do tego aneksu nie zostało dopisane coś w trakcie? Nie został uzupełniony od 2007 roku? To są poważne pytania, proszę pana, to są poważne pytania. To jest gra Polską, to jest gra polskim bezpieczeństwem. To jest gra polskimi służbami, to jest gra polskim wywiadem. Grać polskim wywiadem mogą ludzie niedoświadczeni. Ja muszę powiedzieć, że polska racja mówi, żeby o służby polskie, wywiad, kontrwywiad, o wszystkie służby dbać, bo dobra jakość służb wywiadu, kontrwywiadu to jest pana, moje i wszystkich Polek i Polaków bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech się poda do dymisji, panie prezydencie
— wypalił Czarzasty, wprawiając w osłupienie prowadzącego progam redaktora.
Chce chce pan, żeby prezydent podał się do dymisji?
— zdziwił się red. Rymanowski
Jeżeli nie rozumie gdzie jest interes polski, to musi to przemyśleć
— wypalił Czarzasty.
Czytaj także
„Weto” Czarzastego
Czarzasty zosał także zapytany o blokowanie prezydenckich projektów ustaw. Jak sam kiedyś powiedział, zamierza stosować obec nic włąsne weto, tyle że prawa do takiego Czarzasty nie posiada.
Pan Nawrocki już chyba zawetował powyżej 30 ustaw, ale żadnej nie przeprowadził,
— oświadczył Czarzaty.
Dlatego, że to pan mu na to nie pozwala. Mrozi pan wszystkie projekty prezydenckie. Dlaczego, panie marszałku, czy to jest kompromisowe i koncyliacyjne podejście do współpracy z prezydentem?
— przypominał Czarzastemu prowadzący program dziennikarz.
Po pierwsze, nic mu nie mrożę i dobrze pan wie, bo miałem konferencję prasową niedawno i rozpisałem wszystkie ustawy, które są robione. Nie ma ustawy, która sobie leży. Wszystkie ustawy są albo w konsultacjach, albo w komisjach
— tłumaczył się koalicyjny marszałek Sejmu.
Czytaj także
Czarzasty sili się na przyjaciela Trumpa
Czarzasty przekonywał, że dobre relacje z USA i prezydentem Donaldem Trumpem są dla niego bardzo ważne. Przekonywał, że administracja USA powinna wydać Zbigniewa Ziobrę jako, „potencjalnego przestępcę”. Tyle że ambasador USA w Polsce Tom Rose 5 lutego 2026 r. ogłosił zerwanie wszelkich kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ambasador zarzucił Czarzastemu „nieuzasadnione obelgi” wobec Donalda Trumpa i określił go mianem „zagrożenia”.
Czasy aroganta i buca Czarzastego skończyły się 20 lat temu. Pan ambasador w związku z tym, że jesteśmy w NATO, a dużą siłą w NATO, największą, są USA, a więc jego kraj, w związku z tym, że jesteśmy sojusznikami, powinien przemyśleć swoje słowa, co zresztą mu rekomenduje w sposób bardzo grzeczny i sympatyczny, bo myślenie nie jest złą cechą
— stwierdził Włodzimierz Czarzasty w Radiu Zet.
{[links Czarzasty znów zaatakował Trumpa. Ostra odpowiedź Rose’a: Ten człowiek jest zagrożeniem. To aparatczyk skrajnej lewicy i były komunista}
koal/pap/X/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760004-czarzasty-boi-sie-aneksu-do-raportu-wsi-nie-otworzyl-worka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.