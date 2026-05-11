„Pan jakiś nerwowy jest. Pan jest z Radia ZET? Z jakiej pan redakcji jest? TVN24? To TVN24 teraz Radio ZET wspomaga, bo co, bo nie idzie? Państwo robicie to z własnej nieprzymuszonej woli, czy wam kazali?” - dopytał prof. Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przed KPRM, miądżąc reporterów tych stacji.
„Sprawa absolutnie trzeciorzędna”
Dziennikarz Radia ZET zwrócił się do prof. Czarnka z pytaniem: „Minister Ziobro uciekający do USA - nie razi pana takie zachowanie?”.
Mnie razi, że sadownicy, którzy mają 100 proc. strat w sadach na Lubelszczyźnie czy w obszarze Grójca, nadal nie mają konkretów co do ewentualnej pomocy, która jest im potrzebna. To są polskie rodziny, polskich rolników, polskich sadowników, którzy nie mają żadnych konkretów
— odpowiedział kandydat PiS na premiera.
Mnie razi, że właściciel Bogdanki, czyli Enea, przedstawia związkom zawodowym informację, że w ciągu kilku lat ma zwolnić do 4000 z 5000 pracowników. To są realne problemy Polaków. Mnie razi, że rezonans magnetyczny kupiony z Funduszu Sprawiedliwości w szpitalu w Puławach, zamiast robić 800-900 badań rezonansem miesięcznie, robi tylko 100, dlatego że pani minister zdrowia i Tusk obniżyli środki finansowe dla szpitali powiatowych na tego typu zabiegi. To mnie razi najbardziej
— kontynuował były minister edukacji.
A sprawa pana Zbigniewa Ziobro to jest sprawa absolutnie trzeciorzędna
— skwitował prof. Czarnek.
„TVN24 teraz Radio ZET wspomaga?”
Dziennikarz dopytał: „Nie razi pana?”.
Według mnie pan minister Ziobro pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pan mówi o ucieczce?
— odpowiedział kandydat na premiera PiS.
Następnie do konwersacji włączył się pracownik TVN…
Pan jakiś nerwowy jest. Pan jest z Radia ZET? Z jakiej pan redakcji jest? TVN24? To TVN24 teraz Radio ZET wspomaga, bo co, bo nie idzie? Państwo robicie to z własnej nieprzymuszonej woli, czy wam kazali?
— zapytał prof. Czarnek.
Pokazuję sytuację w Polsce: upadek spółek Skarbu Państwa, szorowanie po dnie, miliardowe straty. Ludzie, którzy są zwalniani, rosnące bezrobocie, brak środków na służbę zdrowia, realnie państwo, które zwiększa swoje zadłużenie na skalę dotąd niespotykaną, co stanowi niebezpieczeństwo dla każdego Polaka. A państwo mnie pytacie, dlaczego pan minister Ziobro pojechał do Stanów Zjednoczonych? Bo pojechał. Legalnie wjechał do Stanów, jak wielu Polaków. Ja też byłem legalnie w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu
— zakończył.
Ziobro w USA
Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier do USA. Polityk ma bowiem amerykańską wizę (nie azyl). Były minister, ścigany przez władzę Donalda Tuska ws. Funduszu Sprawiedliwości i który do tej pory korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, podkreślał wielokrotnie, że chce się poddać ocenie niezależnego sądu. To jednak - przy obecnych warunkach politycznych w Polsce - wydaje się niemożliwe do spełnienia.
