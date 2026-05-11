Ponad połowa Polaków domaga się zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM.
45 proc. respondentów jest zdania, że do zmian w rządzie powinno dojść jeszcze przed wakacjami. Wśród nich 23 proc. uważa, że zmiany są konieczne, a kolejne 22 proc. je popiera.
przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych, z czego 17 proc. uważa, że zmiany nie są potrzebne. Tylko 5 proc. jest rekonstrukcji przeciwnych.
Aż 33 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.
Młodzi chcą zmian!
Poparcie dla zmian w rządzie wyraża aż 49 proc. mężczyzn. Rekonstrukcja wielkie poparcie ma wśród najmłodszych wyborców: w grupie wiekowej 18-24 lata aż 58 proc. ankietowanych popiera zmiany, a wśród osób w wieku 30-39 lat - 55 proc.
Czy będą zmiany?
Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że szef polskiego rządu Donalda Tusk rzeczywiście planuje przeprowadzenie zmian w rządzie przed wakacjami. Zmiany miałyby dotknąć resorty kultury, edukacji oraz zdrowia.
Pod koniec kwietnia rzecznik rząd Adam Szłapka przekonywał, że rekontrukcja nie jest przewidziana.
kk/RMF FM/PAP
