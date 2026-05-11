"Gdzie są pieniądze Polaków?". Posłowie PiS z kontrolami w spółkach Skarbu Państwa. Czarnek: Brakuje pieniędzy na wszystko!

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej przed siedzibą KPRM w Warszawie. / autor: PAP/Tomasz Gzell
Prof. Przemysław Czarnek zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez KPRM trzy kontrole poselskie! Posłowie PiS wejdą dzisiaj do Orlenu, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Grupy Azoty. „Będą pytać zarządy o to, gdzie są pieniądze Polaków” - mówił Czarnek.

Kandydat PiS na premiera podczas konferencji mówił m.in. o stale rosnącym długu publicznym.

Mówimy o trzech spółkach strategicznych Skarbu Państwa odpowiedzialnych również za bezpieczeństwo i działających w sektorze bezpieczeństwa. Spółkach, które przyniosły rekordowe straty w czwartym kwartale 2025 roku. Orlen - 5,5 miliarda złotych straty netto, jest to rekordowa kwartalna strata Orlenu w ogóle. Drugi pod tym względem wynik negatywny był też w Orlenie, też za rządów PO w 2014 roku. (…) JSW - 3,4 miliarda złotych straty (…) i Grupa Azoty - 4,2 miliarda złotych straty

— mówił.

Mamy już ponad 2 biliony 335 mld zł długu publicznego! Od urósł podczas rządów PO z poziomu 1 biliona 700 miliardów, a urośnie jeszcze bardziej. Kiedy rządziliśmy zbiliśmy dług publiczny z poziomu 51,6 proc. PKB do poziomu 49,6 proc. Dzisiaj mamy 60 proc. PKB, a przewidywany wzrost w tym roku dojdzie do 66 proc. PKB

— alarmował Czarnek.

To są efekty ludzi kompletnie niekompetentnych, nieprzygotowanych do rządzenia, nie mających pojęcia o tym, jak się zarządza państwem. To przekłada się na realne życie Polaków. Brakuje pieniędzy na wszystko!

— podkreślił.

kk/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

