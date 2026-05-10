Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów.
Dziś media poinformowały, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez niego samego, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie. Prokuratura Krajowa informowała wczesnym popołudniem, że nie dysponuje „danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen”.
Zwrócimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Liczymy na współpracę
— oświadczył wieczorem szef MS na platformie X.
„Nie ustaniemy w działaniach”
Żurek dodał, że od miesięcy podejmowane były „wszelkie kroki, by Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości”.
Podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany oraz rząd węgierski, udzielając mu ochrony. Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Nie ustaniemy w działaniach, by on oraz pan Marcin Romanowski odpowiedzieli przed polskim wymiarem sprawiedliwości
— napisał Żurek.
tkwl/PAP/X
