Bogucki skrytykował Mentzena i obnażył hipokryzję Siemoniaka. "Mówmy też o tych, którzy wcześniej pluli na polski mundur"

Zbigniew Bogucki / autor: Fratria
Zbigniew Bogucki ocenił wypowiedź Sławomira Mentzena dotyczącą gen. Wiesława Kukuły jako skandaliczną i niedopuszczalną. Przypomniał jednak również oburzonym przedstawicielom rządu, co opowiadali o generale, gdy byli jeszcze w opozycji. „Jeżeli mówimy o Mentzenie, to mówmy również o tych, którzy w 2018, 2019, 2020 i później - pluli na polski mundur i obrażali także dokładnie tego samego generała” - stwierdził szef kancelarii prezydenta w programie Polsat News.

Mentzen o gen. Kukule

Przypomnijmy, jeden z liderów Konfederacji zaatakował Szefa Sztabu Generalnego WP podczas wtorkowego wiecu w Elblągu.

Ten człowiek jest nienormalny. On nie ma kompetencji, żeby być kapralem, bo niczym nigdy tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię. Nie ma pojęcia o ekonomii wojny i ograniczeniach zasobów

— wykrzykiwał o gen. Kukule Sławomir Mentzen.

Jego słowa ostro skrytykowała zdecydowana większość przedstawicieli partii od prawej do lewej strony sceny politycznej.

Bogucki: Skandaliczna i niedopuszczalna

Pytany o wiecową mowę Mentzena, odniósł się dziś do niej również Zbigniew Bogucki.

Wypowiedź Sławomira Mentzena dotycząca gen. Kukuły jest skandaliczna, niedopuszczalna z dwóch powodów. Z jednej strony jest to ten język, który nie przystoi liderowi dużego środowiska politycznego wobec Pierwszego Żołnierza RP. Po drugie - ta wojskowa droga gen. Kukuły jest inna niż przedstawił to Mentzen

— stwierdził prezydencki minister.

Mówmy też o inny, którzy pluli na polski mundur”

Bogucki nie skończył jednak swoje wypowiedzi na krytyce Mentzena. Przypomniał też wypowiedź dzisiejszego ministra koordynatora służb specjalnych, Tomasza Siemoniaka, z czasów gdy ten był jeszcze w opozycji.

Odpowiedzialni za fikcję „obrony terytorialnej” Macierewicz i minister Dworczyk już poza MON. Został do rozliczenia tylko nieszczęsny „dowódca rodzaju sił zbrojnych” i weekendowy „generał” Kukuła. To mocna przestroga dla wojskowych, żeby nie wchodzić w projekty polityczne

— pisał wówczas w mediach społecznościowych Siemoniak.

Jeżeli mówimy o Mentzenie, to mówmy również o tych, którzy w 2018, 2019, 2020 i później - pluli na polski mundur i obrażali także dokładnie tego samego generała

— dodał szef kancelarii prezydenta.

