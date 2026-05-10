Na terenie Pałacu w Wilanowie wczoraj odbyła się impreza techno na 7 tys. osób. Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra oburzyła się z tego powodu na prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ale wcale nie z powodu uciążliwości tego wydarzenia dla mieszkańców stolicy, tylko dla… zwierząt. „Żadnych imprez w szczycie sezonu lęgowego!” - zakpił z tej sytuacji Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Już po imprezie okazało się jednak, że głosy sprzeciwu wobec jej odbycia były zasadne z innego powodu - dziedziniec zabytku został zniszczony.
Organizator wspomnianej imprezy w oświadczeniu skierowanym do redakcji Radia Dla Ciebie zapewnił, że przy organizacji wydarzeniu uzyskał wszystkie potrzebne zgody, w tym tę Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i prezydenta Warszawy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaalarmowała jednak, że organizator nie wystąpił o wszystkie wymagane zgody, a obecnie ma miejsce szczyt okresu lęgowego zwierząt obecnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie.
Warszawa w szczycie sezonu lęgowego robi imprezę techno na terenie Pałacu w Wilanowie. Pierwsza gwiazda obecna na tym wydarzeniu bije się w piersi. Ale już się stało. Kto na to pozwolił i dlaczego, Rafale Trzaskowski?
— oburzyła się na platformie X Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News.
Reakcja Stanowskiego
Żadnych imprez w szczycie sezonu lęgowego!
— zażartował na platformie X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Zniszczenia po imprezie
Już po odbyciu się imprezy pojawiły się informacje - rzeczywiście niepokojące - o zniszczeniu dziedzińca Pałacu w Wilanowie przez uczestników imprezy techno, co widać na zdjęciach umieszczonych w sieci.
Zabytkowy teren Pałacu w Wilanowie wygląda tak oto po imprezie techno. Przeklejam post Beaty Chmiel i pytam minister kultury Martę Cienkowską, jak to się stało. Co przyszło do głowy dyrektorowi Muzeum Pawłowi Jaskanisowi i mazowieckiemu konserwatorowi zabytków p. Dawidowiczowi?
— pytała już jak najbardziej zasadnie dziennikarka.
tkwl/X/rdc.pl
