Giertych atakuje ludzi Żurka: "Wstydźcie się". Co tak rozwścieczyło posła Koalicji Obywatelskiej?

autor: Fratria/X
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, posłowie PiS ścigani przez prokuraturę kierowaną przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, są już w USA. Rozgoryczony z tego powodu jest poseł KO mec. Roman Giertych, który pośrednio uderzył w tej sprawie w… podwładnych Waldemara Żurka.

Pisałem o tym wielokrotnie, ale teraz po ucieczce Ziobro do USA stało się to jeszcze bardziej aktualne. Brak rozpoznania wniosku o ENA wobec Ziobry to niebywały skandal

— stwierdza na platformie X mec. Roman Giertych. Najpewniej chodzi mu o ukaranie prokuratorów zajmujących się tą sprawą, chociaż może chodzić i o sędziów.

Wstydźcie się!”

Co więcej, poseł KO domaga się ukarania tych, przez których możliwe stało się to, że Zbigniew Ziobro mógł opuścić Węgry i wylecieć do USA.

Po to myśmy się sędziowie bili o niezawisłe sądy, abyście teraz nie potrafili zdyscyplinować lub ukarać tych, którzy z tchórzostwa boją się podejmować decyzję? Wstydźcie się!

— pisze Giertych.

Kuriozalna zapowiedź Żurka

Tymczasem z zapowiedzi Waldemara Żurka wynika, że on sam i jego podwładni już jutro zajmą się… sprawą załatwienia ekstradycji Zbigniewa Ziobry, tym razem z USA.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

