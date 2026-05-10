Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, posłowie PiS ścigani przez prokuraturę kierowaną przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, są już w USA. Rozgoryczony z tego powodu jest poseł KO mec. Roman Giertych, który pośrednio uderzył w tej sprawie w… podwładnych Waldemara Żurka.
Pisałem o tym wielokrotnie, ale teraz po ucieczce Ziobro do USA stało się to jeszcze bardziej aktualne. Brak rozpoznania wniosku o ENA wobec Ziobry to niebywały skandal
— stwierdza na platformie X mec. Roman Giertych. Najpewniej chodzi mu o ukaranie prokuratorów zajmujących się tą sprawą, chociaż może chodzić i o sędziów.
„Wstydźcie się!”
Co więcej, poseł KO domaga się ukarania tych, przez których możliwe stało się to, że Zbigniew Ziobro mógł opuścić Węgry i wylecieć do USA.
Po to myśmy się sędziowie bili o niezawisłe sądy, abyście teraz nie potrafili zdyscyplinować lub ukarać tych, którzy z tchórzostwa boją się podejmować decyzję? Wstydźcie się!
— pisze Giertych.
Kuriozalna zapowiedź Żurka
Tymczasem z zapowiedzi Waldemara Żurka wynika, że on sam i jego podwładni już jutro zajmą się… sprawą załatwienia ekstradycji Zbigniewa Ziobry, tym razem z USA.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759978-giertych-atakuje-ludzi-zurka-wstydzcie-sie
