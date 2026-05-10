Dlaczego Bruksela i Francja upierają się, aby Maria Skłodowska-Curie, polsko-francuska noblistka została przedstawiona na banknocie jako Marie Curie - a więc pod wyłącznie francuskim imieniem i nazwiskiem? Na antenie telewizji wPolsce24 Olivier Bault, francuski publicysta ocenił, że najlepsza byłaby wersja podkreślająca wymiar europejski jednej z najwybitniejszych postaci polskiej nauki: Marie Skłodowska-Curie.
Dyskusja wokół zaprojektowanych przez EBC nowych banknotów o nominale 20 euro rozgorzała w sierpniu ubiegłego roku. Jedną z osób, których wizerunek może pojawić się na specjalnej edycji banknotów jest Maria Skłodowska-Curie, podwójna noblistka. Sprawa wywołuje kontrowersje, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, dumę z jej naukowych dokonań dzielimy z Francuzami. Francuzi jednak nie do końca chcą się dzielić, ponieważ w zapisie nie uwzględniono polskiego nazwiska Skłodowska.
Interweniowało zresztą wówczas ministertwo nauki i szkolnictwa wyższego. Minister Marcin Kulasek podkreślił w liście do prezes EBC Christine Lagarde, że wybór pełnego imienia i nazwiska nie jest tylko kwestią formalną, ale „symbolem uznania dla naszej wspólnej europejskiej tożsamości, historii i dziedzictwa”. Z kolei Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi kwestię uwzględnienia nazwiska polskiej noblistki w kontaktach z EBC i na posiedzeniach grup roboczych banku.
Europejski Bank-Centralny w komunikacie określił polsko-francuską uczoną jako „Marie Curie (z domu Skłodowska). Czy wszystko to oznacza, że Francja próbuje zawłaszczyć noblistkę?
Publicysta wskazuje kompromisowe rozwiązanie
Na antenie Telewizji wPolsce24 sprawę komentował Oliver Bault, francuski publicysta, który od wielu lat mieszka w Polsce.
Myślę, że dobrym kompromisem byłoby Marie -czyli francuska wersja imienia - Skłodowska- Curie. Natomiast w tej specyfikacji Europejskiego Banku Centralnego było napisane, że Marie Curie (z domu Skłodowska), więc to nie jest chyba do końca satysfakcjonujące. Dobrze by było, gdyby na banknocie Unii Europejskiej, to znaczy strefy euro, był ten wymiar europejski, a nie tylko właśnie francuski, tej ważnej postaci
— powiedział.
Jeśli nowe euro ma pokazywać wspólne europejskie dziedzictwo, to musi wybrzmieć również polskie nazwisko Skłodowska
— wskazał.
Rozmówca wPolsce24 zastrzegł przy tym, że we Francji przede wszystkim nie ma zwyczaju używania podwójnych nazwisk, a co więcej - pojęcia narodowości i obywatelstwa są w tym kraju nieco inaczej postrzegane niż w naszej części Europy.
W świadomości Francuzów to jest francuska uczona pochodzenia polskiego albo francusko-polska. Mamy trochę inne podejście do obywatelstwa i narodowości, dlatego, że nie ma u nas rozróżnienia między obywatelstwem a narodowością. To jest typowo środkowo-europejskie. We Francji te dwa słowa oznaczają dokładnie to samo: Francuzem jest ten, który ma obywatelstwo francuskie i uważa się za Francuza
— zaznaczył Bault.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
