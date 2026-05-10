Telewizja wPolsce24 dotarła do nowych informacji na temat koszmarnego morderstwa, dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce. Zabójca własnej córki, Piotr K., od dawna miał zdradzać objawy szaleństwa. Nikt nie zareagował, funkcjonariusz nadal chronił najważniejsze osoby w państwie. Nieznane fakty i dokumenty w tej sprawie przedstawi w szokującym materiale telewizja wPolsce24.
Reportaż „Zbrodnia i zaniechanie” Samuela Pereiry zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godz. 20.10 na antenie telewizji wPolsce24. Dziennikarz dotarł do nowych informacji na temat zabójstwa dokonanego Piotra K. Funkcjonariusz SOP z ponaddwudziesto letnim stażem zamachnął się na własną rodzinę. Zginęła jego czteroletnia córka. Ranne zostały trzy osoby, w tym żona.
Symptomy szaleństwa
Według informacji telewizji wPolsce24, Piotr K. od dawna zdradzał symptomy – najprawdopodobniej – choroby psychicznej. Zachowywał się dziwnie, nietypowo, bywał nieobecny. Przełożeni funkcjonariusza nie reagowali, choć mężczyzna uczestniczył w ochronie najważniejszych osób w państwie. Powstała na ten temat notatka. Szefowie Piotra K. mieli nie przekazać jej badającej sprawę prokuraturze.
Polityczne czystki i samochód żony Tuska
W tle są polityczne czystki w SOP. Zaczęło się od kradzieży samochodu Małgorzaty Tusk, żony premiera. Zdarzenia, które według niektórych rozmówców Samuela Pereiry mogło być „ustawką”. Kradzież stała się pretekstem, by wysłać na przymusowy urlop dotychczasowego szefa Służby Ochrony Państwa gen. Radosława Jaworskiego. Zaczęło się polowanie na człowieka, który w SOP ma opinię oddanego swojemu państwu profesjonalisty – tylko dlatego, że nominację odbierał jeszcze z rąk premiera Mateusza Morawieckiego.
Pytania do przełożonych i władzy
Z jakiego powodu przełożeni zlekceważyli sygnały o zachowaniu przyszłego zabójcy? Dlaczego nie podjęto żadnych kroków, które mogłyby uratować życie dziecka? Czy narażano w tej sposób najważniejsze osoby w państwie? I wreszcie: dlaczego nie to czy się żadne postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków z art. 231 Kodeksu karnego? Odpowiedzi na te pytania szukają dziennikarze telewizji wPolsce24.
łw/Sieci/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759976-ta-afera-wstrzasnie-rzadem-mord-notatka-i-auto-tuskow
