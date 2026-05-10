NASZ NEWS. Wiemy, gdzie jest Marcin Romanowski!

Jak ustaliła telewizja wPolsce24 i portal wPolityce.pl, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Rymanowski przebywa w Stanach Zjednoczonych. W USA jest też Zbigniew Ziobro. Obaj politycy do tej pory korzystali z prawa azylu na Węgrzech.
Marcin Romanowski mieszkał przez wiele miesięcy na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę przed zemstą koalicji 13 grudnia Donalda Tuska. Były wiceminister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny od ówczesnego premiera Viktora Orbana, ponieważ w Polsce nie mógł liczyć na uczciwy proces. Po pewnym czasie do Romanowskiego dołączył Zbigniew Ziobro. Dziś rano światło dzienne ujrzała informacja o dotarciu byłego ministra sprawiedliwości do USA.
Romanowski w Stanach Zjednoczonych
Jak wynika z najnowszych ustaleń telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl, Marcin Romanowski również przebywa już na terenie Stanów Zjednoczonych.
wPolityce.pl/mly
