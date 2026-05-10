Ciekawy wpis Berkowicza. Co na to Wielowieyska? Pisze o Kaczyńskim!

Poseł Konrad Berkowicz udostępnił wpis na portalu X, w którym pisze o możliwej odpowiedzialności polityków koalicji Tuska przed Trybunałem Stanu za podpisanie pożyczki z programu SAFE. Na jego słowa zareagowała Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej”, która wykorzystała ten moment, by pisać o… Jarosławie Kaczyńskim, Mariuszu Błaszczaku i Mateuszu Morawieckim.

W swoim wpisie Konrad Berkowicz przekonuje, że osoby odpowiedzialne za podpisanie pożyczki dla Polski w ramach programu SAFE powinny stanąć przed Trybunałem Stanu.

Wszyscy ci, którzy podpisali SAFE, a także osoby współodpowiedzialne za tę decyzję, powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Nie może być tak, że rząd podpisuje dokumenty bez czytania tylko dlatego, że Bruksela tak kazała

— czytamy.

Odpowiedź Wielowieyskiej

Do jego wpisu odniosła się Dominika Wielowieyska, która zaproponowała postawienie przed Trybunałem Stanu… Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Wspomniała też o Mateuszu Morawieckim.

Panie Pośle, proponuję najpierw postawić przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Błaszczaka za uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny i stworzenie funduszu na rzecz wsparcia sił zbrojny, bo te akty umożliwiają inwestycje w polski przemysł z pożyczek SAFE. Ponadto niech Pan postawi przed TS Mateusza Morawieckiego za to, że zgodził się jako premier na zaciąganie przez UE pożyczek w naszym imieniu (przez co są tańsze). Czekam na wnioski Konfederacji

— napisała dziennikarka.

Na chwilę przed podpisaniem umowy, do którego doszło 8 maja, minister finansów Andrzej Domański przyznał na antenie Polsat NEWS, że na obecny moment nie wiadomo na jaki procent będą zaciągane pożyczki.

Będziemy znali procent w momencie, kiedy Komisja Europejska będzie faktycznie na rynku zaciągała. Cały czas ta różnica wobec naszego oprocentowania będzie bardzo wysoka

— mówił Domański.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

