Koalicja rządząca lubi na każdym kroku chwalić się sukcesami i jednocześnie podkreślać, że… chwali się wciąż za mało. Nierzadko przypisuje sobie również coś, co zasługą obecnego rządu nie jest. Dla europosła Bartosza Arłukowicza, „wielkimi reformami”, o które niedawno pytała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz są… pożyczki z KPO i SAFE. „Mamy dzisiaj podpisaną umowę. Ja uważam, że to jeden z większych, porównywalny z KPO sukces rządu” - oświadczył na antenie Radia Zet.
Krajowy Plan Odbudowy czy SAFE to, jak powszechnie wiadomo, projekty unijne, w dodatku pożyczki (choć zasługi w przygotowaniu tego drugiego projektu rząd Tuska lubi przypisywać sobie), skierowane do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak kiedy trzeba w wywiadzie telewizyjnym powiedzieć „robimy, nie gadamy”, mogą być przedstawione także jako reformy rządu.
Co z tymi „wielkimi reformami”?
O wielkie reformy rządu (który sama współtworzy, ale to już inny problem) pytała niedawno na antenie Radia Zet minister funduszy i polityki regionalnej, od niedawna także przewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Ani pani minister, ani redaktor Bogdan Rymanowski tych „wielkich reform” nie znaleźli. A jak poradził sobie z tym zadaniem koalicjant Pełczyńskiej-Nałęcz - na przykład Bartosz Arłukowicz?
Mamy dzisiaj podpisaną umowę. Mamy, ja uważam, że jeden z większych, jeśli nie największy sukces. Może poza KPO, porównywalny z KPO sukces rządu. I słyszałem taką debatę w mediach, która się przetoczyła w ostatnich dniach i tygodniach. Niektórzy nawet członkowie naszej koalicji mieli pewne wątpliwości, wspominali, że nie widzą żadnych reform ani jakichś strategicznych rozwiązań wprowadzonych przez ten rząd. Więc ja widzę, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale uznaję SAFE za jedno z takich rozwiązań
— stwierdził europoseł na antenie Radia Zet.
Wydaje się, że trudno, aby tak doświadczony polityk nie znał znaczenia słowa „reforma” i chodzi wyłącznie o propagandę. Ale czy to oznacza, że od dziś każdy, kto zaciąga wieloletni kredyt, może o sobie mówić, że wprowadza „wielkie reformy”?
Radio Zet/X/Joanna Jaszczuk
