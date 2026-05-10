„Wszyscy wiedzą, gdzie jest Ziobro, a prokuratura uznała za stosowne zakomunikować, że ona nie wie” - napisał Krzysztof Stanowski na portalu X, odnosząc się do komunikatu neo-prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry.
Zbigniew Ziobro wyleciał wczoraj z Węgier do USA. Polityk ma bowiem amerykańską wizę (nie azyl).
Czytaj także
Były minister, ścigany przez władzę Donalda Tuska ws. Funduszu Sprawiedliwości, który do tej pory korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, podkreślał wielokrotnie, że chce się poddać ocenie niezależnego sądu. To jednak - przy obecnych warunkach politycznych w Polsce - jest jego zdaniem niemożliwe do spełnienia.
„Nie dysponujemy danymi”
Neo-prokuratura wydała oświadczenie ws. byłego ministra sprawiedliwości.
Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen. Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane. Niezależnie od miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry prokurator wykorzysta wszelkie środki przewidziane prawem polskim i międzynarodowym, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty
— czytamy w komunikacie na portalu X.
Czytaj także
„Wszyscy wiedzą, gdzie jest Ziobro”
Do komunikatu ludzi Żurka odniósł się dziennikarz Krzysztof Stanowski.
Wszyscy wiedzą, gdzie jest Ziobro, a prokuratura uznała za stosowne zakomunikować, że ona nie wie
— skomentował na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759965-stanowski-szydzi-z-blamazu-ludzi-tuska-w-tle-zbigniew-ziobro
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.