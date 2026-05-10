Waldemar Żurek chce wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. - Rozmawiałem z prokuratorem krajowym. W poniedziałek zaczynamy akcję - powiedział minister sprawiedliwości na antenie Polsat News.
Żurek: Zrobiliśmy wszystko, ale…
Żurek mówił, że czeka jeszcze na potwierdzenie, że były szef resortu sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych
Nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro jest na stałe w USA. Wiemy, że pojawił się na lotnisku, ale to nie oznacza, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach Zjednoczonych
— opowiadał Waldemar Żurek
Minister przypominał, że polski MSZ unieważnił paszporty Zbigniewa Ziobry. Zarówno ten dyplomatyczny, jak i klasyczny.
Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co się dało, żeby zbiega doprowadzić przed polski niezawisły sąd. To się na ten moment nie udaje, ale nie oznacza to, że nie będziemy czynić wszystkich działań
— groził Żurek, który dodał, że rozmawiał już w tej sprawie z prokuratorem krajowym.
W poniedziałek zaczynamy akcję i jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w USA, wystąpimy o jego ekstradycję
— zapowiedział w Polsat News.
„Nie chciał przekraczać prawa nawet o centymetr”
Żurek dopytywany był też, czy nie dało się zapobiec wyjazdowi Ziobry z Węgier po przegranych przez Viktora Orbana wyborach.
Minister sprawiedliwości przyznał, że „wiele zależało od samych Węgrów”. Jednak nowy premier Peter Magyar „nie chciał przekraczać prawa nawet o centymetr”.
Ziobro: Gdziekolwiek się znajdę, będę walczył z Tuskiem
Z naszych ustaleń wynika, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier wczoraj. Polityk ma bowiem amerykańską wizę (nie azyl).
Były minister, ścigany przez władzę Donalda Tuska ws. Funduszu Sprawiedliwości i który do tej pory korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, podkreślał wielokrotnie, że chce się poddać ocenie niezależnego sądu! To jednak - przy obecnych warunkach politycznych w Polsce - wydaje się niemożliwe do spełnienia.
Przypomnijmy także, że Peter Magyar, lider Tiszy - ugrupowania, które zwyciężyło wybory na Węgrzech, groził również polskim politykom: „Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo”.
Niemal miesiąc temu Zbigniew Ziobro, pytany na antenie Telewizji wPolsce24 o jego przyszłe losy i bezpieczeństwo po zmianie rządów na Węgrzech, podkreślał:
Cokolwiek będę robił, gdziekolwiek się znajdę, będę walczył z Tuskiem, który jest niszczycielem państwa polskiego. (…) Czy będę w Budapeszcie, czy los sprawi, że będę znowu w Warszawie, to będę walczył z Tuskiem. Jestem przekonany, że Tusk zawsze będzie to odczuwał.
SC/Polsat News/wPolityce.pl/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759964-komedia-zurek-chce-scigac-ziobre-w-usa-zaczynamy-akcje
