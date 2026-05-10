9 maja w 27 państwach Europy, także w Polsce, obchodzone jest święto Unii. Tego bowiem dnia w 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił propozycję wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. EWWiS powstaje rok później a w 1958 roku przekształca się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), a ta w 1993 roku w Unię Europejską. Robert Schuman jest więc uznawany za jednego z ojców założycieli Unii.
Czy za takiego ojca założyciela można by też uznać kogoś, kto był pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kogoś kto zaprojektował ramy prawne tej organizacji i jej instytucje oraz był głównym autorem Traktatów Rzymskich. Oczywiście, że taki ktoś to ojciec założyciel i jest nimi niemiecki profesor prawa Walter Hallstein.
Nazi ojciec
Być może należałoby więc bardziej świętować daty związane z tym panem, bo położył on daleko większe zasługi w integrowaniu Europy niż Schuman. Do rozważenia jest wiele dat. Oto moje propozycje:
26 czerwca. Tego dnia w 1933 roku prawnik, minister sprawiedliwości Bawarii Hans Frank, późniejszy zbrodniarz, generalny gubernator, kat Polski zakłada Akademię Prawa Niemieckiego, której zadaniem jest opracowywanie, „nazyfikacja” i ujednolicenia (Gleichschaltung) niemieckiego prawa – dostosowanie go do narodowosocjalistycznej ideologii, w tym zasady wodzostwa (Führerprinzip). Już pierwszego dnia wstępuje do niej nasz ojciec założyciel Unii Europejskiej Walter Heinstein. Ktoś przecież musiał pisać Ustawy Norymberskie itp.
Nazi żołnierz
Dobrą datą jest 30 września, bo tego dnia w 1935 roku Hallestein złożył na Uniwersytecie Rostok deklarację przynależności do Związku Narodowosocjalistycznych Prawników Niemieckich (Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen – BNSDJ), który w 1936 roku przekształcił się w Narodowosocjalistyczny Związek Obrońców Prawa i do Narodowosocjalistycznego Związku Nauczycieli. Jak sam Hallstein mówi później o sobie „zostałem nazistowskim żołnierzem na froncie prawnym”.
Jak kto chce może też sprawdzić, kiedy ojciec założyciel Unii Europejskiej wstąpił do Narodowosocjalistycznej Federacji ds. Obrony Przeciwlotniczej, czy Narodowosocjalistycznej Federacji ds. Dobrobytu Ludowego.
Ważne są daty majowe i tu mamy spory wybór. W 1938 roku po wizycie Hitlera u Mussoliniego powstaje Niemiecko-Włoska Komisja do Spraw Prawnych z naszym ojcem założycielem w składzie, której zadaniem jest zaprojektowanie prawa dla rządów przyszłej koalicji nazistów i faszystów w Europie. Na konferencji w Wiedniu w 1939 roku ustalono np., że „narodowy socjalizm i faszyzm wspólnie ustanawiają prawa dla obrony i udoskonalania europejskiej kultury i wartości.
Projektowanie europejskich instytucji
Hallstein projektuje już europejskie instytucje (Ludowy Trybunał Sprawiedliwości działa od 1934 roku) - zależności pomiędzy nimi, a także poszczególnych europejskich terytoriów od Berlina. Rozpoczynają się też negocjacje pomiędzy Rzeszą a Włochami dotyczące podziałów władzy w podbitej Europie. Hitlera i nazistów reprezentuje oczywiście Hallstein.
Wielce akuratną datą jest 23 stycznia. Tego dnia 1939 roku na Uniwersytecie Rostok, ale też w browarze Mahn und Ohlerich wygłasza serię wykładów „Wielkie Niemcy jako Podmiot Prawny” na temat prawnego przekształcenia Europy. Ojciec Hallstein mówi o wielkim męskim wyzwaniu przed jakim staje jako obrońca nazistowskiego prawa, ale też ze skromnością o tym jak to gotów jest uprawiać mały ogródek prawny, który mu powierzono dla dobra Aryjskiej Wspólnoty
Jednym z wątków jest ujednolicanie prawa w integrującej się już Europie. Austria jako Marchia Wschodnia i Kraj Sudecki czyli część Czechosłowacji już były zintegrowane i nie może być bajzlu, że każdy ma prawo jakie chce. Wszystko trzeba na nowo wyregulować począwszy od prawa weterynaryjnego, bankowego czy o obrocie ziemią po nowe podziały administracyjne.
Np. w Kraju Sudeckim trzeba było od razu wprowadzić prawostronny ruch samochodowy, bo w Czechosłowacji był lewostronny. Ledwie 2 miesiące później Niemcy zintegrowały cale Czechy i Morawy, zaś Słowacja została państwem stowarzyszonym. Proszę zauważyć, że integracja przebiega sprawniej gdy czołgi i transportery, kolumny ciężarówek wojskowych jeżdżą po jednej, tej samej stronie.
Styczniowa data nadaje się też dlatego, że tego miesiąca 1944 roku Hallstein zaczął służyć w niemieckiej nazistowskiej armii jako oficer polityczny. Wcześniej był tylko zwykłym artylerzystą, który stacjonował we Francji.
Jako politruk NSFO (Narodowosocjalistyczni Oficerowie Dowództwa) dbał o to, by niemieccy żołnierze mieli odpowiednio czyste nazistowskie morale. Niestety nie wiemy czy osobiście rozdawał i tłumaczył im broszury takie jak „Żyd jako pasożyt świata”, bo nie opisał tego w swym wiekopomnym dziele „Wspólnota Europejska”, w którym pokazał jak rozwiązania wymyślane dla III Rzeszy przydawały się w EWG, a potem w Unii.
Czarny mundur, czarny garnitur
Hallsteinowi każde ubranko pasowało, więc zaraz po wojnie na polecenie nowych władców Niemiec zajął się konstruowaniem Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Tworzyć je miały państwa najgorliwiej kolaborujące z nazistowską Rzeszą czyli Francja, Belgia, Holandia i Luksemburg oraz dawny sojusznik – Włochy.
Ostatecznie pomysł upadł po tym jak Francja się wycofała, ale dla twórców nowej europejskiej armii gotowe są stare projekty Hallsteina. Po co wymyślać jak ma działać Zgromadzenie Ministrów Obrony, Komisja Obrony etc jak on już wszystko rozpisał.
Rozpisał także Traktaty Rzymskie, które ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Jest ich głównym autorem. Na Unijne święto nadaje się więc 25 marca kiedy Traktaty podpisano.
Najlepszą jednak datą dla świętowania Unii jest 7 stycznia, bo tego dnia w 1958 roku stary nazistowski politruk, pupilek Hansa Franka, członek Narodowosocjalistycznego Związku Obrońców Prawa, Narodowosocjalistycznej Ligi Wykładowców, Narodowosocjalistycznej Federacji ds. Obrony Przeciwlotniczej, Narodowosocjalistycznej Federacji ds. Dobrobytu Ludowego Walter Hallstein został pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej. 9 stycznia też może być, bo wtedy w 1962 roku rozpoczął drugą kadencję.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759963-nazistowski-ojciec-zalozyciel-unii-europejskiej
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.