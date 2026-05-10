Obecnie nie ma danych, które potwierdziłyby informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał poza strefę Schengen - przekazała Prokuratura Krajowa. Podkreśliła, że wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje na bieżąco są weryfikowane.
Media nieoficjalnie poinformowały, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez niego samego, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie. Na portalach społecznościowych sprawa jest komentowana m.in. przez polityków.
Wpis prokuratury
Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen. Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane
— poinformowała Prokuratura na platformie X.
We wpisie podkreślono, że niezależnie od miejsca pobytu Ziobry, prokurator wykorzysta - jak to określiła Prokuratura - „wszelkie środki przewidziane prawem polskim i międzynarodowym, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty”.
